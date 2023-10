Europarlamentarul Vlad Gheorghe, despre faptul că nu figurează pe lista candidaților USR: Nu aveam cum să fiu pe o listă rezultată altfel decât prin votul colegelor și colegilor mei. Niciodată nu voi valida cu bună-știință un demers contrar statutului

Europarlamentarul Vlad Gheorghe a scris, luni, pe Facebook, că nu avea cum să fie pe o listă rezultată altfel deât prin votul colegilor din partid, făcând astfel referire la contestațiile interne din USR care cauză conducerea că a încălcat statului partidului și nu a organizat alegeri pentru desemnarea candidaților puși pe lista pentru alegerile europarlamentare de anul viitor.

”Răspunsul complicat și dureros este că niciodată nu voi valida cu bună-știință un demers contrar statutului (Constituția unui partid)”, a precizat Vlad Gheorghe. El a mai scris că ”nu putem cere eliminarea ”specialilor” care căpușează bugetul României când în propria ogradă unii-s ”mai egali” deât alții. Nu putem spune românilor să iasă în număr cât mai mare la vot, că votul lor contează când simulăm cu greu o democrație internă. Nu putem salva România de partidele vechi și de metehnele lor când le preluăm și pentru ”ai noștri”.

USR anunţă luni că a încheiat procesul intern pentru desemnarea candidaţilor la alegerile europarlamentare, Elena Lasconi, Dan Barna şi Vlad Voiculescu fiind pe primele locuri ale listei, scrie News.ro. Lansarea oficială va avea loc vineri, 20 octombrie, la Consiliul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor Europeni (ALDE Europe), organizat în premieră la Bucureşti.

Lista USR va fi deschisă de următorii candidaț

1. Elena Lasconi

2. Dan Barna

3. Vlad Voiculescu

4. Vlad Botoş

5. Cristina Prună

6. Radu Mihail

Redăm mai jos integral postarea europarlamentarului Vlad Gheorghe:

”Astăzi am un răspuns pentru toți cei care m-ați întrebat de ce nu sunt pe lista USR pentru alegerile europarlamentare. Răspunsul simplu: nu aveam cum să fiu pe o listă rezultată altfel decât prin votul colegelor și colegilor mei. Răspunsul complicat și dureros este că niciodată nu voi valida cu bună-știință un demers contrar statutului (Constituția unui partid).

Sunt jurist și nu pot participa sau susține o listă – oricine ar fi pe acea listă – când este foarte clar cum anume trebuie determinați candidații la alegerile europarlamentare: prin vot. Atenție, toți candidații, nu locurile 5-10, ultimii 20 și alte variante de ”portițe” și acrobații logice fără nicio valoare juridică.

Nu am intrat în politică să fiu pe o listă, ci ca să schimbăm țara asta în bine. În 2016 am reușit o premieră, să spargem blocada partidelor care de zeci de ani au batjocorit votul românilor tot reciclând aceiași oameni pe listele de partid, din funcție în funcție, în timp ce România se golea de milioane, oameni buni plecați peste hotare pentru respect și un trai decent. În 2018 am reușit o altă premieră: prima campanie internă reală a unui partid și desemnarea democratică a celor care cereau votul românilor la alegerile europarlamentare din 2019.

Am primit încrederea și votul românilor pentru că nu doar le-am promis, ci le-am și arătat că suntem ALTFEL. Că pentru noi contează principiile, regulile, în fața cărora toți suntem egali.

Nu putem cere eliminarea ”specialilor” care căpușează bugetul României când în propria ogradă unii-s ”mai egali” deât alții. Nu putem spune românilor să iasă în număr cât mai mare la vot, că votul lor contează când simulăm cu greu o democrație internă. Nu putem salva România de partidele vechi și de metehnele lor când le preluăm și pentru ”ai noștri”.

Veți auzi, probabil, că ”m-am ofticat”, că am un interes personal, că nu am bască și altele asemenea. Realitatea este că am preluat mandatul de europarlamentar în noiembrie 2020 și în nici trei ani am făcut auzită vocea românilor în Parlamentul European – de la șoferii de camion până la activiștii de mediu, am inițiat Procurorul Verde European – DNA-ul Pădurilor la nivel UE, am negociat susținere pentru România în Schengen și am obținut o rezoluție votată zdrobitor în Parlamentul European, am adus colegi din alte țări europene să vadă dezastrul din pădurile României și să ne ajute să le salvăm, am pus presiune constantă pe autoritățile din țară să respecte legea și pe români, am informat corect și constant românii despre ce se întâmplă la București și la Bruxelles, am devenit o sursă de încredere pentru presa din țară și din UE, am muncit pentru ca activitatea și bugetul Parchetului European și legislația europeană anti-corupție să fie prioritare, am inițiat și susținut confiscarea averilor și reconstrucția Ucrainei cu bani rusești, nu ai românilor și celorlalți cetățeni europeni.

Asta este pentru mine lista care contează și la care lucrez în continuare. Iar mesajele de apreciere și susținerea voastră în această perioadă îmi dovedesc că am făcut alegerea corectă.

România merită să luptăm pentru ea! Și să știți că suntem mai mulți decât cei care vor să ne facă să credem că e totul pierdut sau cei care se mulțumesc cu câteva procente, să le ajungă pentru ”listă”. Da, e greu, da, e obositor, frustrant, dar nu putem câștiga dacă ne abatem de la lege, de la valori, de la promisiunile făcute.

Continuăm! Să fim sănătoși, să putem munci pentru viitorul mai bun pe care ni-l dorim cu toții pentru noi și copiii noștri. Vă mulțumesc!”