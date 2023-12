Europarlamentarul Vlad Botoș, protest în fața Ministerului de Interne de la Viena: „Austria este singura țară care mai blochează aderarea României și Bulgariei la Spațiul Schengen” / Ce șanse vede Botoș pentru anul viitor

Europarlamentarul USR, Vlad Botoș, a participat luni la o acțiune de susținere a aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen în fața Ministerului de Interne de la Viena.

„Austria este singura țară care mai blochează aderarea României și Bulgariei la Spațiul Schengen, iar această decizie nu are bază solidă, cele două țări îndeplinind de 12 ani criteriile necesare aderării.

Am făcut tot ce se putea face în Parlamentul European în ultimii 4 ani pentru a susține acest deziderat de țară. Am făcut tot ce se putea face la nivelul tuturor instituțiilor europene, acum este momentul să acționăm acolo unde este problema: la Viena.

Împreună cu colegul meu, europarlamentarul bulgar Ilhan Kyuchyuk, co-președinte ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe, alături de deputatul austriac Helmut Brandstätter, împreună cu Dan Barna și cu colegii din USR Austria, de la NEOS, partidul austriac membru al grupului Renew Europe și MRF Bulgaria am organizat o acțiune de susținere a celor două state, România și Bulgaria, în fața Ministerului de Interne al Austriei, instituție care susține poziția guvernului austriac în Consiliul JAI din această săptămână”, a declarat Botoș, într-o postare pe Facebook.

Eurodeputatul a organizat și o conferință de presă cu jurnaliștii austrieci „pentru a aduce punctul nostru de vedere asupra deciziei de veto a Austriei”.

„Este nevoie să comunicăm cu presa, cu oamenii din Austria pentru a le explica în ce fel propriul guvern încalcă drepturile unor cetățeni europeni.

Nu voi renunța la discuțiile acestea, la susținerea României și m-aș bucura să văd mult mai multă implicare din partea celorlalte partide politice din România. Țara noastră trebuie susținută și apărată, chiar dacă e ger afară, chiar dacă e obositor, chiar dacă nu e comod.

Toți oamenii politici din România ar trebui să-și dedice toată energia în acest sens.

Drepturile românilor contează și trebuie să ne facem auzită vocea oriunde pentru a susține acest deziderat de țară: România în Schengen!”, a mai spus Vlad Botoș.

Botoș: „Aș fi dorit să văd mai multă implicare din partea președintelui și prim-ministrului României” / „Nu văd șanse” pentru aderarea României la Schengen anul viitor

Întrebat de G4Media.ro ce șanse vede pentru aderarea României și Bulgariei la Schengen în acest an, Botoș a afirmat: „Nu vreau să fac previziuni. Mi-aș dori să intrăm și trebuie să intrăm. Mi-aș dori ca și președintele României să fie activ în acest sens. Adică ar fi fost bine să facă un tur în statele membre, decât să meargă în Africa sau Dubai. Aș fi dorit să îl văd și pe prim-ministrul României mult mai implicat, pe ministrul de Interne, domnul Predoiu, care înainte să dețină funcția de ministru de interne, cea de Justiție, adică știe foarte bine problematica Schengen. Trebuie să intrăm în Schengen. România pierde foarte mulți bani. Economia României pierde bani. Noi, cetățenii europeni, nu suntem încă sunt 100% în piața unică.

Eu sunt membru în comisia de piață internă și protecția consumatorului din Parlamentul European și chiar am cerut raportorului Consiliul European și Comisiei Europene, fostul prim-ministru a Italiei, Enrico Letta, un raport în acest sens, să știm câți bani pierdem noi, România și Bulgaria, pentru că nu suntem parte a acestui proiect de liberă circulație”.

De asemenea, el a afirmat că este „realist” în legătură cu șansele României de a mai adera la spațiul Schengen în viitorul apropiat și că toți politicienii din România trebuie să pună presiune pe Executivul de la Viena.

„Dacă anul trecut am fost foarte optimist, acum sunt realist. Toți oamenii politici din România și Bulgaria trebuie să pună toată presiunea pe guvernul austriac. Eu am făcut în ultimii patru ani tot ce a fost posibil prin instituțiile europene”.

Totodată, întrebat care sunt scenariile sale pentru aderarea României la spațiul european de liberă circulație în anul viitor, europarlamentarul USR a precizat că „sub președinția Belgiei, care va începe de la 1 ianuarie, nu văd cum această temă poate fi pe agenda Consiliului JAI, pentru că vom avea alegeri europarlamentare, iar cutuma este să nu se pună astfel de teme pe ordinea de zi într-un an electoral”.

„Apoi, urmează de la 1 iunie președinția Ungariei, unde iarăși nu văd șanse, pentru că după aceea se va forma noua Comisie Europeană, se va alege noua conducere a Parlamentului European, se va alege noul președinte al Consiliului Uniunii Europene, vor fi alegeri parlamentare într-o serie de state, inclusiv în Austria. De aceea, va fi foarte greu să avem acest subiect pe agenda publică europeană. Astfel, este un moment crucial acum, la sfârșitul anului 2023, să finalizăm acest proces”, a mai spus Vlad Botoș.