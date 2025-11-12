Europarlamentarul AUR, Adrian Axinia: Cer Comisiei Europene să clarifice de urgență statutul Carpatica Feroviar în urma lichidării CFR Marfă / Riscăm o nouă penalizare pentru încălcarea regulilor europene ale concurenței

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul delegației AUR din Parlamentul European, Adrian Axinia, cere Comisiei Europene să clarifice de urgență statutul nou-înființatei societăți Carpatica Feroviar în urma lichidării CFR Marfă SA, se arată într-un comunicat al partidului extremist.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Mă tem că, în urma ingineriilor actualului guvern, riscăm o nouă penalizare pentru încălcarea regulilor europene ale concurenței. Nu cumva prin transferul de active și personal către Carpatica Feroviar se perpetuează efectele unui ajutor de stat incompatibil? România avea de recuperat sute de milioane de euro de la defuncta CFR Marfă. Aceste transferuri de active – adică locomotive, vagoane etc. – și celelalte achiziții planificate de noua companie, respectă ele pe deplin principiul investitorului privat prudent?”, se întreabă europarlamentarul român care activează în Comisia pentru Transporturi a Parlamentului European.

Adrian Axinia mai solicită Executivului european să precizeze dacă există vreun risc de denaturare a concurenței pe piața românească a transportului feroviar de marfă generat de succesiunea CFR Marfă – Carpatica.

„Această succesiune rapidă cu preluări/transformări într-o perioadă relativ scurtă de timp poate fi, desigur, justificată de nevoia de a evita un blocaj în transportul de marfă românesc pe calea ferată. Dar avem acest precedent periculos și până la urmă ne jucăm pe banii statului, adică pe buzunarul contribuabilului. Și este important să știm că avem o piață care asigură condiții competitive echitabile”, conchide europarlamentarul român.

Comisia Europeană trebuie să îi răspundă în scris, cu prioritate, europarlamentarului AUR în maximum șase săptămâni de la data trimiterii solicitării.