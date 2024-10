Eugen Tomac spune că în acest an nu există nicio şansă să aderăm la Schengen: Vom intra împreună cu Bulgaria, dar cel mai devreme, realist posibil, este în prima parte a anului viitor, pe preşedinţia poloneză

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, spune că în acest an nu există nicio şansă să aderăm la Schengen, el arătând că vom intra împreună cu Bulgaria, dar cel mai devreme, realist posibil, este în prima parte a anului viitor, pe preşedinţia poloneză, transmite News.ro.

”Lovitura de stat dată de PSD şi PNL în vara lui 2012 ne-a costat această amînare care înseamnă zeci de miliarde de euro risipiţi. Asistăm la nepuţinţa statului român de a-şi proteja cetăţenii, discutăm şi despre pierderi uriaşe în economie. Discutăm de aproape 100 de miiarde de euro pe care România i-a risipit pentru că nu se bucură de libera circulaţie a mărfurilor şi sunt argumente extrem de puternice”, a spus Tomac în emisiunea România Politică de la Prima News, despre şansele aderării la Schengen.

El a precizat că ”decidenţii noştri nu au curaj să se ducă, să bată cu pumnul în masă şi să pună presiunea necesară”. ”România a avut nenumărate ocazii să spună că, până nu se soluţionează dosarul Schengen, noi nu mai susţinem anumite dosare unde avem capacitatea să facem acest lucru, evident într-un tandem cu Bulgaria. Noi nu am avut o coordonare cu Bulgaria, ceea ce este un lucru elementar, când depundem unii de alţii, era absolut esenţial ca toate demersurile să fie făcute la pachet”, a explicat liderul PNL.

Tomac a arătat că ”noi vom intra împreună cu Bulgaria, dar cel mai devreme, realist posibil, este în prima parte a anului viitor”. Liderul PMP a menţionat că în timpul preşedinţiei maghiare, ştim foarte bine, audienţa lui Orban la Bruxelles este zero”. ”În acest an nu există nicio şansă, în timpul preşedinţiei poloneze eu cred că pe acest obiectiv trebuie să ne concentrăm toată energia şi evident, se va încheia campania electorală, iar viitorul preşedinte, viitorul guvern, va trebui să îşi stabilească din prima zi prioritate zero intrarea în Schengen. Eu cred că Donald Tusk ne va susţine şi are şi influenţa politică necesară la nivel europeran pentru a împunge acest dosar”, a subliniat el.