Ești la mare în mini-vacanța de 1 Mai și Paște? Beach-baruri care se deschid și 10 festivaluri la care poți să petreci: De la trap, rock și manele până la festivaluri de mâncare

Mai este puțin până la mini-vacanța de 1 mai, care anul acesta se prelungește cu Paștele pentru creștinii ortodocși, iar litoralul românesc cu siguranță este cel mai popular loc pentru oamenii din toată țara, mai ales având în vedere temperaturile ridicate din acest an. În perioada asta sunt organizate și o serie de festivaluri pe litoral, iar vremea caldă anunță și deschiderea beach-barurilor și teraselor din Constanța, iar totul pare a fi pregătit pentru un mic concediu de distracție la mare. Bonus: Anul acesta mini-vacanța de 1 Mai începe mai devreme, în weekend-ul din 26-28 aprilie, când se dă startul primelor festivaluri și petreceri de la malul mării.

Hustle Festival

Hustle Festival are loc în 26-29 aprilie în Costinești și este locul ideal pentru tinerii ascultători de rap și trap. Festivalul este la a treia ediție și are loc pentru prima dată în Costinești. Printre cei peste 40 de artiști anunțați în cele patru zile de festival, se numără și Offset, rapper-ul american cu peste 23 de milioane de ascultători lunari, care va cânta pentru prima dată în România, pe scena de la Hustle Festival. De asemenea, în cadrul festivalului este organizat și un meet and greet, unde oamenii pot întâlni influenceri din mediul online, precum Selly sau Erika Isac. Prețul unui bilet care îți oferă acces general la cele patru zile de festival este de 249 lei.

Festival du Bonheur, pour les gourmands

Noua ediție a ”Festival du Bonheur, pour les gourmands”, un eveniment culinar la care poți gusta mâncăruri diverse, se desfășoară în Mamaia Nord, din 30 aprilie până în 6 mai. Intrarea la festival este liberă, iar astfel, timp de o săptămână, poți experimenta paradisul culinar alături de muzică și zone de relaxare.

May, be rock

Dacă ai chef de petrecut, însă festivalurile de trap sau muzică electronică nu îți surâd, din 26 până în 28 aprilie, la White Horse Costinești, are loc a treia ediție a festivalului May, be rock. Pe scenă vor urca 15 trupe de muzică rock, printre care și Iris, Spitalul de Urgență sau HVNDS. Prețul unui abonament este de 286 lei.

Sunwaves

Ca în fiecare an, nu există început de mai pe litoral fără festivalul de muzică techno, Sunwaves. Prima ediție din 2024, cea de-a 32-a, va avea loc între 1-7 mai, în Mamaia Nord, unde au fost confirmați peste 100 de artiști până acum.

Prețul unui bilet pentru toate zilele de festival costă 467 lei, dar există opțiunea și de a cumpăra bilete pentru o perioadă mai scurtă. De exemplu, pentru zilele din weekend-ul 3-5 mai prețul biletului este de 393 lei. Dacă vrei să participi doar la primele două zile de festival, va trebui să scoți din buzunar doar 140 lei. Acest festival are restricție de vârstă, așadar este permisă participarea doar persoanelor peste 18 ani.

Mamaia: Manele Mentolate

În zilele de 1 și 2 mai, la Aria Beach Mamaia, are loc un eveniment găzduit de Manele Mentolate, unde va participa și Iuly Neamtu, în prima zi a evenimentului. Biletele de o zi sunt 75 lei, iar prețul acestora va crește pe parcurs, până la 107 lei. În caz că te-ai decis prea târziu să mergi, poți cumpăra bilet și de la intrare, în schimbul a 150 lei. Accesul la acest eveniment este permis doar persoanelor peste 18 ani.

Manelogia

Un alt eveniment cu manele are loc în această perioadă, în Mamaia. Manelogia organizează o ediție specială de 1 mai, pe litoral, unde Florin Bora și band-ul său vor cânta live. Biletele au prețul de 60 lei, urmând ca în apropierea evenimentului să se scumpească până la 80 lei.

Expirat

De asemenea, cluburile de pe plajă și beach-barurile se deschid și în Vama Veche, stațiunea iubită de tineri, unde se pot distra non-stop la barul clubului Expirat, care va fi deschis din 26 aprilie până în 5 mai.

Zoom

Beach-barul Zoom, din Constanța, va fi și el deschis în perioada 1-6 mai și va debuta cu o serie de evenimente precum: târg de haine, festival de mâncare, workshop-uri și petreceri. De 1 mai vor cânta Acoustic Boyz, iar în 4 mai vor fi prezenți Bogdan Urucu și Laura Mușuroaea.

Nuba Beach Club

Un alt beach club ce își va deschide temporar porțile, din 1 până în 3 mai este Nuba Beach Club din Mamaia. În prima zi va fi prezent Valeron & Band, în a doua zi Aaron Sevilla și Joezi, iar în ultima zi, în 3 mai, oamenii se vor distra alături de Dirty Nano.

Concerte în Piața Ovidiu și în stațiunea Mamaia

Primăria Constanța și OMD Mamaia vor organiza, în mini-vacanța de 1 Mai și de Paște, mai multe spectacole și concerte în aer liber, zilnic, de la ora 19:30, până în 6 mai, în stațiunea Mamaia. Așadar, la Scena Piațeta Cazino vor avea loc următoarele concerte:

1 mai – Lora; Mihai Mărgineanu

2 mai – Misha; Lidia Bubble

3 mai – Bibi; Marius Mihalache & Band și Alexandra Ungureanu

Spectacolele continuă în Piața Ovidiu din Constanța: