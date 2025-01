Este cinema-ul din nou sexy? Cum inspiră „Babygirl” conversații importante despre kink

Într-o perioadă în care sexul pe ecran este în scădere, drama erotică a Halinei Reijn a reînviat dorința publicului pentru erotism și cinema kink-pozitiv, scrie Euronews.

Deschizându-se pe gemetele fragmentate ale unui orgasm fals, Babygirl trece direct la subiect.

La scurt timp după ce a făcut sex cu soțul ei, Romy Mathis (Nicole Kidman) se furișează într-o cameră întunecată unde, stând întinsă, se masturbează frenetic la lumina slabă a laptopului ei, care rulează pornografie de dominare și supunere (D/s) – de data aceasta ajungând pe bune la un orgasm.

În aceste câteva minute scurte dinaintea apariției genericului de început, acele goluri febrile dintre dorință și nevoie, performanță și sine, dorință și rușine au fost deja scoase la iveală.

O astfel de franchețe a atras atât de multă atenție asupra noii drame erotice a regizoarei olandeze Halina Reijn, care spune povestea unei CEO de rang înalt a unei companii de robotică care se angajează într-o aventură BDSM cu un tânăr stagiar pe nume Samuel (Harris Dickinson).

După ce îl întâlnește pe acesta îmblânzind un câine agresiv pe strada din fața biroului ei, ceva adevărat și agresiv se aprinde în ea, accelerând o atracție carnală care amenință să deraieze viața strălucitoare pe care și-a construit-o cu atâta grijă.

O inversare a genurilor de referință din anii ’80, precum 9½ Weeks, Fatal Attraction și Disclosure, Reijn inventează o narațiune cu tropi cunoscuți – adulter, conflicte la locul de muncă și în viața personală, dinamici de putere inegale – dar le întoarce pentru a fi privite de o femeie, dezvăluind în acest proces frământările frenetice și confuze ale dorinței feminine.

Filmul sosește în timpul unei secete de sex pe ecran. O analiză realizată de Stephen Follows în The Economist a arătat că există cu 40% mai puțin conținut sexual în filmele de la Hollywood față de începutul anului 2000, aproximativ jumătate din filmele de astăzi neprezentând niciun fel de conținut sexual.

Între timp, publicul tânăr dorește mai multe filme axate pe relații platonice, peste 62% dintre cei cu vârste cuprinse între 10 și 25 de ani fiind de acord că conținutul sexual nu este necesar pentru a face să avanseze intriga în filme sau emisiuni TV, conform raportului „Teens and Screens” al UCLA.

Dar excitarea fără jenă din inima filmului Babygirl, împreună cu alte producții cu încărcătură sexuală precum Nosferatu, Queer și Anora, ridică semne de întrebare: Filmele devin din nou sexy? Și suntem în sfârșit pe cale de a avea reprezentări mai exacte ale kink-ului?

“Not a dry seat in the house”,, spune una dintre cele mai populare recenzii pentru Babygirl pe aplicația de jurnal de film Letterboxd. “We cum to this place for magic”, spune altul.

Ceea ce este surprinzător totuși este că Babygirl nu este chiar atât de sexy – nu în sensul tradițional, oricum.

Majoritatea scenelor de sex se desfășoară prin intermediul unor secvențe de montaj, cea principală fiind pe melodia „Father Figure” a lui George Michael, în timp ce Samuel dansează topless și se stabilesc limitele relației lor. Vedem cuplul făcând sex cu penetrare doar pentru scurt timp și nu există nuditate masculină.

În schimb, accentul se pune pe ceea ce se află între ele – toate elementele stângace, uneori jenante, dar în cele din urmă autentice și atașante ale unei relații D/s, cum ar fi Samuel care izbucnește în râs după ce îi spune lui Romy să se așeze în genunchi.

În timp ce unii au susținut că filmul nu este suficient de explicit, pentru alții, acesta lasă spațiul necesar pentru ca fanteziile sexuale să înflorească.

„Sexul nu este despre două corpuri care se lovesc unul de celălalt”, a declarat Reijn pentru W Magazine. „Acesta este motivul pentru care Babygirl se învârte în jurul lui. Există doar două flash-uri rapide de acte sexuale în filmul meu. Restul – ar putea fi șocant! Și mie mi se pare șocant să mă duc să stau într-un colț sau să mănânc această bomboană din mână. Dar este vorba despre poveste, despre imaginație”.

Această abordare „less is more” este sugestivă pentru o nouă eră a sexului pe ecran, una care este mai preocupată de dezvoltarea personajelor, de comunicarea realistă și de emoțiile subtile, dar labirintice, care stau la baza fiecărei relații sexuale.

În special, fantezia și neconvenționalitatea joacă un rol important în ceea ce publicul tânăr dorește să vadă mai mult.

„Când te uiți la filmele cu cele mai mari performanțe din 2024, în special pentru Generația Z, majoritatea dintre ele nu centrează de fapt sexul sau romantismul în intrigile lor”, spune Dr. Alisha J. Hines, director de cercetare la UCLA (care a publicat raportul «Teens and Screens»), pentru Euronews Culture.

„Multe dintre ele, precum Wicked, Inside Out 2, Moana 2 și chiar Dune Part 2 au teme puternice despre prietenie și familie, și chiar despre sănătatea mintală și fantezie.”

În ultimii ani a crescut și influența coordonatorilor de intimitate, ceea ce a condus la scene de sex mai atent coregrafiate, în care confortul interpretului este esențial.

Într-o industrie post-MeToo care încă își asumă crimele, speranța este că mai multe regizoare vor prelua frâiele și vor redefini cinematografia erotică tradițional centrată pe bărbați pentru a surprinde fațetele a ceea ce își doresc femeile și modul în care aceste dorințe au fost deformate de presiunile societății.

„Femeile se uită la lucruri precum „male gaze”, unde vedem scene de sex în filmele mainstream și în mass-media care au fost regizate de bărbați, iar acestea nu sunt realiste”, spune Reed Amber, un educator al intimității & sex positive podcaster, pentru Euronews Culture.

„[Uneori] interpreții au fost foarte nefericiți. Le oferă oamenilor o idee greșită nu numai la ce să se aștepte, ci și cum să acționeze atunci când sunt intimi cu cineva, ceea ce sfârșește prin a duce la lucruri precum nemulțumirea și diferența de orgasm.”

Cu toate acestea, sexul aburit este departe de a fi mort la Hollywood – după cum au demonstrat multe dintre cele mai bune filme de anul trecut.

De la fornicațiile unsuroase din Love Lies Bleeding la revelațiile masturbatorii din Poor Things, acestea prezintă personaje LGBTQ+ și femei netradiționale care își exprimă sexualitatea în moduri explicite, dar veridice, care sporesc semnificația poveștii.

„Mai mulți tineri decât oricând experimentează identitatea de gen și orientarea sexuală, iar narațiunile romantice și sexuale tradiționale adesea nu reușesc să surprindă nuanța experienței lor autentice, trăite”, spune Hines.

Abordarea tabuurilor din BDSM



Un punct important de discuție al filmului Babygirl a fost portretizarea kink-ului – în special, a relațiilor D/s. Este un subiect care a inspirat numeroase filme înainte, uneori în mod pozitiv (The Duke of Burgundy, Secretary, Dogs Don’t Wear Pants), alteori dăunător (Fifty Shades of Grey).

Atracția BDSM pe ecran a fost adesea reprezentată de elementele sale sexuale extreme, dar aceasta este doar o parte a problemei. Relațiile D/s pot lua multe forme, de la protecție la durere, dar sunt întotdeauna un schimb consensual de putere. Lipsa sau neînțelegerea acestui aspect este adesea motivul pentru care filmele dau greș.

„Cred că Babygirl face o treabă excelentă portretizând doi oameni, noi în BDSM/kink, care încearcă să înțeleagă și să acționeze conform dorințelor lor”, spune Dr. Stefani Goerlich, sexolog clinician și autor premiat.

„Din păcate, face o treabă excelentă în a arăta riscurile, pericolele și capcanele încercării de a se împiedica în kink – fără a le numi ca atare în film. Așadar, rezultatul final este un film care descrie cu acuratețe modalitățile prin care persoanele noi în BDSM pot intra în probleme (fizice și emoționale), dar NU este o portretizare pozitivă a BDSM, deoarece arată aceste rezultate negative fără o analiză critică sau o discuție despre cum să faci lucrurile corect.”

Un film sau o emisiune TV care să modeleze negocierea reală, verificarea reciprocă în mijlocul scenei și îngrijirea ulterioară adecvată ar fi revoluționară.

Dr. Stefani Goerlich

Goerlich citează o scenă din film în care Samuel negociază dinamica relației cu Romy, care se transformă în constrângere atunci când el o amenință că îi va cere o mutare la locul de muncă care ar putea duce la pierderea carierei dacă nu este de acord.

Babygirl se scufundă, de asemenea, în tropul kink-as-trauma, cu mențiuni ușoare despre copilăria lui Romy într-un cult – dar ceea ce rămâne admirabil pe tot parcursul este lipsa de judecată a lui Reijn în povestirea sa, în timp ce încearcă să înțeleagă mai bine și să destigmatizeze dorințele sexuale „rușinoase”.

„De multe ori, creștem crezând că [BDSM] este înfricoșător sau că este o adunătură de oameni bătrâni; este bici și lanțuri, este dureros, este întunecat și dingy dungeons inconfortabile. Din fericire, vedem o schimbare uriașă în modul în care BDSM este prezentat”, spune Reed.

Goerlich crede că este nevoie de mai multă atenție acordată aspectelor „mai puțin sexy” ale kink-ului.

„Kink este ÎNTOTDEAUNA relațional… Este doar uneori sexuală. Este perfect posibil să fii kinky și asexual sau să fii într-o relație de schimb de putere care nu include sexul cu penetrare”, spune ea.

„Un film sau o emisiune TV care să modeleze negocierea reală, verificarea reciprocă în mijlocul scenei și îngrijirea ulterioară adecvată ar fi revoluționară; nu doar persoanele kinky care ar ajunge în sfârșit să se vadă reprezentate în mod autentic, ci și persoanele vanilare care pot învăța multe despre comunicarea relațională de la colegii lor kinky.”