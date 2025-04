Erling Haaland, vedeta lui City, va lipsi o perioadă lungă de pe teren, anunță Pep Guardiola

Atacantul vedetă al echipei Manchester City, Erling Haaland, va lipsi de pe teren între „cinci şi şapte săptămâni”, potrivit estimărilor stafului medical, a declarat marţi antrenorul Pep Guardiola, citat de News.ro.

Atacantul în vârstă de 24 de ani s-a accidentat la glezna stângă în urma unei ciocniri cu un jucător de la Bournemouth, duminică, în sferturile de finală ale Cupei Angliei. El tocmai marcase al 30-lea său gol al sezonului în toate competiţiile.

„Medicii mi-au spus că între cinci şi şapte săptămâni, aşa că sper că va fi apt pentru finalul sezonului şi pentru Cupa Mondială (a cluburilor)”, a răspuns Guardiola, întrebat într-o conferinţă de presă cât timp va fi indisponibil norvegianul.

Potrivit estimării transmise marţi, Haaland ar putea fi disponibil pentru finala Cupei Angliei din 17 mai dacă echipa sa va reuşi să elimine Nottingham Forest în semifinala de la sfârşitul lunii aprilie.

Absenţa sa prelungită este o lovitură dură pentru cvadrupla campioană a Angliei, a cărei calificare pentru următoarea ediţie a Ligii Campionilor nu este încă asigurată.

Doar primele patru clasate din Premier League se califică în sezonul viitor al Ligii Campionilor.

Manchester City se află doar pe locul cinci, la un punct în spatele ocupantei locului patru, Chelsea, înainte de a o primi miercuri pe Leicester şi de a o înfrunta duminică pe Manchester United.

Ultima etapă de campionat este programată duminică, 25 mai. Cupa Mondială a Cluburilor, la care participă Manchester City, va avea loc în Statele Unite în perioada 14 iunie – 13 iulie.

