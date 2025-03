Emma Răducanu și momentul când și-a văzut hărțuitorul în tribună: „Nu puteam vedea mingea printre lacrimi. Abia puteam să respir”

Jucătoarea britanică Emma Răducanu a declarat că nu putea vedea mingea printre lacrimi şi abia putea respira după ce a fost luată în vizor de un hărţuitor în timpul unui meci în urmă cu două săptămâni, relatează BBC.

Britanica s-a ascuns în spatele scaunului arbitrului după două game-uri la înfrângerea sa din turul al doilea de la Dubai, în februarie, relatează News.ro.

Un bărbat care „a avut un comportament obsesiv” a fost evacuat din tribună şi ulterior a primit un ordin de restricţie din partea poliţiei din Dubai.

„L-am văzut în primul game al meciului şi m-am gândit: «Nu ştiu cum o să termin». Literalmente nu puteam vedea mingea printre lacrimi. Abia puteam să respir.

Mă gândeam: Trebuie să iau o pauză”, a spus sportiva.

Răducanu a devenit celebră în întreaga lume atunci când a câştigat US Open la 18 ani, în 2021.

Ea a declarat pentru BBC Sport că incidentul „ar fi putut fi gestionat mai bine”, dar că până la urmă lecţiile au fost învăţate.

„De la acel incident am primit cu siguranţă o atenţie sporită şi o protecţie mai mare”, a spus tânăra de 22 de ani.

„Tot ce putem face este să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat şi să reacţionăm într-un mod mai bun, într-un mod mai pozitiv, mai degrabă decât să privim înapoi şi să dăm vina pe situaţie”.

„Acum este mai bine abordată situaţia, aşa că pentru mine asta este important. Acum sunt mereu foarte atentă. Sunt mereu cu cineva şi sunt mereu supravegheată”, a adăgat ea.

Răducanu a fost urmărită la patru turnee de acelaşi bărbat, care a abordat-o lângă hotelul jucătoarelor din Dubai cu o zi înainte de meciul ei din turul doi cu Karolina Muchova.

El i-a dat o scrisoare şi i-a făcut o fotografie, ceea ce a neliniştit-o pe Raducanu, care fusese conştientă de prezenţa lui la turneele din Singapore, Abu Dhabi şi Doha în săptămânile precedente.

Deşi ea a raportat acest lucru unui membru al echipei sale, informaţia nu a fost transmisă WTA sau turneului până a doua zi, lăsând personalului de securitate doar câteva ore pentru a se pregăti.

După ce şi-a luat o săptămână liberă, Răducanu a decis să revină şi să joace la Indian Wells.

„A fost destul de obositor. Mi-am luat o săptămână de pauză când am ajuns acasă în Anglia şi apoi am decis să vin aici.”

Răducanu a mai fost victima unui hărţuitor, un alt bărbat primind un ordin de restricţie de cinci ani în 2022, după ce a mers 23 de mile până la casa ei.

