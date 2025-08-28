Emisarul rus, convocat de Uniunea Europeană după atacul care a avariat clădirea delegaţiei UE la Kiev

Uniunea Europeană îl convoacă pe emisarul rus la Bruxelles după atacul cu drone şi rachete comis de Rusia în cursul nopţii asupra Kievului, atac care a avariat şi clădirea Delegaţiei UE în capitala ucraineană, a anunţat joi şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, transmit agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Kallas a menţionat că a discutat cu colegii săi de la Kiev.

”Nicio misiune diplomatică nu ar trebui să fie o ţintă”, a scris ea pe platforma X.

Cel puţin 14 persoane, între care trei copii, au fost ucise la Kiev într-unul dintre cele mai grave atacuri aeriene ruseşti asupra Ucrainei, au anunţat joi autorităţile ucrainene.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că preferă „să continue să ucidă”.

Clădirea misiunii UE la Kiev a fost avariată de o lovitură rusească „deliberată”, a anunţat preşedintele Consiliului European Antonio Costa, promiţând că UE nu se va lăsa „intimidată”.