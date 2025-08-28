Emisarul lui Trump avertizează că atacurile ”teribile” ale Rusiei la Kiev ameninţă planul de pace al lui Trump
Emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina Keith Kellogg condamnă joi atacurile ruseşti ”teribile” de la Kiev – soldate cu cel puţin 17 morţi, inclusiv patru copii – şi apreciază că ele compromit eforturile de mediere ale preşedintelui american, relatează AFP, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Aceste atacuri teribile ameninţă pacea pe care preşedntele Statelor Unite încearcă să o obţină”, comentează pe X Keith Kellogg.
El denunţă faptl că în aceste atacuri au fost uciţi ”civili nevinovaţi” şi că au avariat reprezentanţe ale Uniunii Europene (UE) şi Regatului Unit în capitala ucraineană.
Un atac masiv rusesc a vizat în noaptea de miercuri spre joi Kievul, soldat cu cel puţin 17 răniţi – inclusiv patru copii – şi aproximativ 50 de răniţi.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO Moscova anunţă scufundarea, într-un atac cu o dronă navală, a navei ucrainene de recunoaştere Simferopol, la gurile Dunării. Marina ucraineană confirmă un atac, soldat cu un mort, răniţi şi dispăruţi şi încearcă să-l minimalizeze
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.