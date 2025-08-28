Emisarul lui Trump avertizează că atacurile ”teribile” ale Rusiei la Kiev ameninţă planul de pace al lui Trump

Emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina Keith Kellogg condamnă joi atacurile ruseşti ”teribile” de la Kiev – soldate cu cel puţin 17 morţi, inclusiv patru copii – şi apreciază că ele compromit eforturile de mediere ale preşedintelui american, relatează AFP, transmite News.ro.

”Aceste atacuri teribile ameninţă pacea pe care preşedntele Statelor Unite încearcă să o obţină”, comentează pe X Keith Kellogg.

El denunţă faptl că în aceste atacuri au fost uciţi ”civili nevinovaţi” şi că au avariat reprezentanţe ale Uniunii Europene (UE) şi Regatului Unit în capitala ucraineană.

Un atac masiv rusesc a vizat în noaptea de miercuri spre joi Kievul, soldat cu cel puţin 17 răniţi – inclusiv patru copii – şi aproximativ 50 de răniţi.