G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Emisarul lui Trump avertizează că atacurile ”teribile” ale Rusiei la Kiev ameninţă…

Keith Kellogg
Foto: Susan Walsh / AP / Profimedia

Emisarul lui Trump avertizează că atacurile ”teribile” ale Rusiei la Kiev ameninţă planul de pace al lui Trump

Articole28 Aug 0 comentarii

Emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina Keith Kellogg condamnă joi atacurile ruseşti ”teribile” de la Kiev – soldate cu cel puţin 17 morţi, inclusiv patru copii – şi apreciază că ele compromit eforturile de mediere ale preşedintelui american, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Aceste atacuri teribile ameninţă pacea pe care preşedntele Statelor Unite încearcă să o obţină”, comentează pe X Keith Kellogg.

El denunţă faptl că în aceste atacuri au fost uciţi ”civili nevinovaţi” şi că au avariat reprezentanţe ale Uniunii Europene (UE) şi Regatului Unit în capitala ucraineană.

Un atac masiv rusesc a vizat în noaptea de miercuri spre joi Kievul, soldat cu cel puţin 17 răniţi – inclusiv patru copii – şi aproximativ 50 de răniţi.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump urmează să se adreseze Adunării Generale a ONU la 23 septembrie, anunţă Casa Albă

Articole28 Aug
0 comentarii

VIDEO Moscova anunţă scufundarea, într-un atac cu o dronă navală, a navei ucrainene de recunoaştere Simferopol, la gurile Dunării. Marina ucraineană confirmă un atac, soldat cu un mort, răniţi şi dispăruţi şi încearcă să-l minimalizeze

Articole28 Aug
1 comentariu

Prinţul Harry anunţă o vizită în Regatul Unit, la comemorarea a trei ani de la moartea lui Elizabeth a II-a. Vizita alimentează zvonuri cu privire la o eventuală reconciliere cu familia regală

Articole28 Aug • 44 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.