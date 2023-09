Emil Boc susține că eliminarea facilităților fiscale pentru IT-iști e o greșeală: Vom plăti pe termen lung / ”Suntem contra curentului. Europa apasă accelerația, noi apăsăm frâna”

Primarul Clujului, Emil Boc susține că eliminarea facilităților din sectorul IT este o greșeală, relatează Cluj24. Primar într-un oraș unde lucrează o mare parte dintre IT-iștii din România, Emil Boc spune că speră ca Guvernul să reconsidere acest aspect, care apare în lista cu modificările fiscale, pentru că altfel capacitatea acestui sector va fi afectată.

„În 2010, când situația era mult mai gravă, aceeași propunere am avut-o și eu pe masă și nu am recurs la eliminarea facilităților și s-a dovedit că am avut dreptate.

Nu putem fi competitivi cu Franța în agricultură, cu Germania în automotive, dar putem sta la masă prin sectorul de IT și inovare. Acest sector este capabil să dea soluțiile pentru slujbele bine plătite ale viitorului și soluțiile pentru tranziția verde și digitală.

Suntem contra curentului. Europa apasă accelerația, noi apăsăm frâna, a mai spus Emil Boc.

Acesta spune că eliminerea facilităților în acest domeniu este o greșeală și speră că încă se mai poate corecta ceva. Sper sa se schimbe, pentru că altfel vom plăti pe termen lung”, a spus Emil Boc.

Măsurile sunt publicate în transparență decizională, iar prim-ministrul urmează să-și asume răspunderea pentru toate modificările, în Parlament. Potrvit documentului IT-iștii care câștigă peste 10.000 de lei brut vor trebui să plătească impozit pe venit.