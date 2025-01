Emanuel Gyenes, locul 20 la categoria moto la finalul Raliului Dakar – A terminat însă primul la Original by Motul

Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a încheiat pe locul 20 la moto ediţia din acest an a Raliului Dakar. El s-a clasat însă pe primul loc la Original by Motul, categoria fără asistenţă tehnică. Competiţia a fost câştigată la moto de australianul Daniel Sanders (KTM), transmite News.ro.

Ultima etapă a competiţiei a avut loc vineri, la Shubaytah, pe distanţa de 131 kilometri (specială de 61 km).

Gyenes a încheiat pe locul 19 etapa câştigată de sud-africanul Michael Docherty.

La Rally 2, Gyenes s-a clasat pe locul 10 în ultima etapă şi tot pe 10 la general, iar la Original by Motul a încheiat pe primul loc atât etapa cât şi la general.

The ORIGINAL BY MOTUL WINNER – Emanuel Gyenes.

Winning Original By Motul is super special because the riders have no mechanics to assist them. It’s just their knowledge, and their mechanic skills. pic.twitter.com/lqT2msVu2T

— Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) January 17, 2025