Elon Musk îl felicită pe Jeff Bezos după decolarea rachetei New Glenn

Elon Musk, șeful SpaceX, l-a felicitat joi pe rivalul său Jeff Bezos, fondatorul Blue Origin, pentru succesul zborului inaugural al rachetei sale New Glenn, care a reușit să ajungă pe orbită, transmite Le Figaro.

„Felicitări pentru atingerea orbitei la prima încercare”, a postat Elon Musk pe platforma sa X. Cele două personalități din Silicon Valley și-au fondat fiecare propria companie spațială la începutul anilor 2000 și concurează între ele în acest domeniu.

Congratulations on reaching orbit on the first attempt! @JeffBezos https://t.co/EJl6L8aevV

