Elon Musk „ar putea să fi salvat omenirea” prin cumpărarea platformei sociale X, afirmă un parlamentar conservator britanic

Elon Musk „ar putea să fi salvat omenirea” prin cumpărarea rețelei sociale X, a declarat un parlamentar britanic conservator de rang înalt, în timp ce principalul partid de opoziție din Regatul Unit continuă să încerce să capteze atenția celui mai bogat om din lume, scrie Politico.

„Achiziția X de către Elon Musk ar putea să fi salvat omenirea”, a scris marți seara secretarul pentru afaceri din umbră Andrew Griffith pe platforma pe care Musk o deține.

„Odată cu transformarea X într-o adevărată platformă a libertății de exprimare, terenul comun al opiniei publice nu mai este determinat de o elită de stânga”, a continuat el.

„Cutremurele politice recente din SUA, Marea Britanie și acum Canada sunt o eliberare a voinței democratice reprimate, deoarece cetățenii își recapătă capacitatea de a vorbi liber.”

The @elonmusk purchase of X may have saved humanity.

With X becoming a true freedom of speech platform, the common ground of public opinion is no longer determined by a left-leaning elite.

Recent political earthquakes in the US, the UK and now Canada are a release of pent up…

— Andrew Griffith MP (@griffitha) January 7, 2025