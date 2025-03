Elina Svitolina, în turul trei la Indian Wells: „Vreau să vă mulţumesc pentru sprijinul acordat Ucrainei”

Ucraineanca Elina Svitolina a mulţumit publicului de la Indian Wells pentru sprijinul acordat ei şi ţării sale, după ce a învins-o pe americanca Ashlyn Krueger, scor 6-1, 7-6(8), 6-3, în turul al doilea, transmite News.ro.

Svitolina a fost încurajată de fani în ciuda faptului că a jucat împotriva unei americance şi s-a bucurat de aplauze după ce şi-a transformat a noua minge de meci sub lumina reflectoarelor într-o noapte rece în deşertul Californiei.

„Vreau să vă mulţumesc pentru sprijinul acordat Ucrainei”, a spus ea într-un interviu pe teren.

„Este frumos să obţii aceste mici victorii pentru Ucraina”, a adăugat sportiva.

Svitolina, cap de serie numărul 23, va juca în turul al treilea cu Danielle Collins.

Un steag ucrainean a fluturat deasupra terenului de pe Stadium Three, Svitolina fiind încurajată în timpul meciului de soţul ei, Gael Monfils, care joacă sâmbătă cu americanul Sebastian Korda în turul doi.

Svitolina şi-a exprimat deschis sprijinul pentru ţara sa natală de la invazia Rusiei de acum trei ani.

După ce preşedintele american Donald Trump s-a certat public cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la sfârşitul lunii trecute, Washingtonul a îngheţat ajutorul militar pentru Ucraina şi a suspendat schimbul de informaţii cu Kievul.

Trump a declarat joi că va decide în curând dacă va revoca statutul juridic temporar pentru aproximativ 240.000 de ucraineni care au fugit de conflictul cu Rusia.

Rezumatul partidei dintre Svitolina și Krueger

A little late night in Indian Wells calls for a celebration for @ElinaSvitolina

Svitolina defeats Krueger 6-1, 6-7(8), 6-3.#TennisParadise pic.twitter.com/1KMB6x141I

— wta (@WTA) March 8, 2025