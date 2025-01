Elena Lasconi: Nu cred că a existat o influenţă din partea Rusiei la alegeri / Nu am văzut nicio dovadă / Nu s-a schimbat absolut nimic, iar furia oamenilor este foarte mare

Preşedinta USR, Elena Lasconi, nu crede că a existat o influenţă a Rusiei în desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, punctând că nu a fost oferită „nicio dovadă” în acest sens, transmite Agerpres.

„Eu nu cred că a existat o influenţă din partea Rusiei. Aşa suntem lăsaţi să credem. Cred că vine din altă parte ajutorul pe care l-a primit domnul Georgescu. Gândiţi-vă că au trecut 35 de ani de la Revoluţie şi noi tot căutăm terorişti. O să mai treacă 35 de ani şi o să continuăm să căutăm ruşii de la alegeri. A fost o decizie, un abuz care nu mai poate să fie reparat. Este ireparabil. Au fost trei abuzuri ale CCR. (…) Eu nu spun că ştiu (că nu a fost o influenţă a Rusiei – n. r.). Eu spun că nu am văzut nicio dovadă. Nu am văzut nimic palpabil. În raportul făcut de serviciile secrete din Republica Moldova există clar influenţa Rusiei în ziua votului, cu cumpărat de voturi şi aşa mai departe. Noi nu am văzut nimic despre influenţa Rusiei. Este absolut incredibil că după atâta timp de la anularea alegerilor nu avem nicio dovadă. Deja există oficiali occidentali care îşi pun semne de întrebare: ce s-a întâmplat în România? Iar aceste decizii ale CCR sunt ireparabile şi au un precedent extrem de periculos. Practic, se vor organiza alegeri prezidenţiale până când doreşte Curtea Constituţională”, a declarat lidera USR, joi, la Digi24.

Elena Lasconi a arătat că răspunsul referitor la influenţarea alegerilor trebuie să îl ofere instituţiile de specialitate.

„Eu am fost un candidat care a jucat corect, singurul candidat pro-european care a ajuns în turul doi. Am atras atenţia pe nişte lucruri pe care le-am simţit că se întâmplă în timpul campaniei electorale. Şi se pare că am avut dreptate, dar aş fi vrut să văd instituţiile statului la treabă. (…) Nu s-a schimbat nimic. Klaus Iohannis a rămas în continuare la Cotroceni, de o lună nu ştim ce face, aceleaşi tăceri, aceeaşi aroganţă… Avem acelaşi Guvern, practic, doar cu nişte feţe schimbate. Nu s-a schimbat absolut nimic, iar furia oamenilor este foarte mare”, a spus Lasconi.

Aceasta a anunţat că parlamentarii USR vor vota pentru suspendarea lui Klaus Iohannis, dar a apreciat că acest lucru nu va avea efecte procedurale, în contextul în care se apropie oricum organizarea alegerilor prezidenţiale. Liderul USR a opinat că Iohannis reprezintă un „exemplu patologic de politician care se ţine cu dinţii” de putere.

„Eu consider că, procedural, o suspendare a lui Iohannis nu are efecte. Asta, dacă va reuşi. Pentru că, dacă se va întâmpla, ar fi posibil să fie cu puţin timp înainte de alegerile prezidenţiale. Deci, nu văd care ar fi câştigul. Dar m-am bazat într-un fel pe faptul că totuşi avem un preşedinte al României şi există un pic de decenţă. Şi în momentul în care am avut un preşedinte al Senatului, ar fi trebuit să îşi dea demisia (Iohannis – n. r.)”, a adăugat Elena Lasconi.