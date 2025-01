Elena Lasconi: Ne aşteaptă un an greu, dar, dacă suntem uniţi, calmi şi ne uităm la realitate aşa cum e ea, nu cum vor unii să ne-o prezinte, o să trecem peste orice obstacol

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a transmis, la miezul nopţii de Revelion, un mesaj în care avertizează că pe români îi aşteaptă „un an greu”, dar că „uniţi”, „calmi” şi privind la realitate aşa cum e ea, nu cum vor unii să o prezinte”, vor trece „peste orice obstacol”. Lasconi mai spune, în acelaşi mesaj, că speră ca 2025 să fie „un an al sincerităţii şi al transparenţei”, un an în care să se schimbe „pe bune” pe bune felul în care se face politică în România, transmite News.ro.

„Vă doresc ca 2025 să fie, înainte de orice, un an liniştit, în care să reuşim să construim, nu să reparăm. Am încheiat un an foarte dificil, dar am rămas în picioare.

Ne aşteaptă un an greu, dar, dacă suntem uniţi, calmi şi ne uităm la realitate aşa cum e ea, nu cum vor unii să ne-o prezinte, o să trecem peste orice obstacol”, scrie elena Lasconi pe pagina sa de Facebook.

Liderul USR speră ca 2025 să fie „un an al sincerităţii şi al transparenţei”.

„Să fie anul în care reuşim să schimbăm pe bune felul în care facem politică în România. La mulţi ani, dragilor!”, îşi încheie Elena Lasconi mesajul din noaptea Anului Nou.