Elena Lasconi: Îmi place mult Kovesi, aș vota-o președinte / Clotilde Armand, criticată pentru că ”se victimizează”

Elena Lasconi, cap de listă USR la alegerile europarlamentare din 2024, a vorbit, la Prima TV, despre modelele sale politice: Laura Codruţa Koveşi, procurorul-şef european, şi Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova. În schimb, ea a criticat-o pe Clotilde Armand, și ea primar USR în Sectorul 1.

”La Maia Sandu îmi place chestia de modestie şi arată că e din popor. Are o căldură aparte. Laura Codruţa Koveşi nu are căldură, are seriozitate şi forţă”, a spus Elena Lasconi, potrivit News.ro.

Elena Lasconi, cap de listă pentru USR la alegerile europarlamentare, a fost întrebată, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă vede în Laura Codruţa Kovesi un model politic. Întrebată dacă o vede candidat la alegerile prezidenţiale de anul viitor, Lasconi a răspuns: ”Mi-ar plăcea să o văd. Aş vota-o. Nici nu m-ar interesa dacă e din partea unui partid politic. Ea, ca om, îmi place”.

Elena Lasconi a făcut o comparaţie între Laura Codruţa Kovesi, actual procuror general european, şi Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.

Elena Lasconi a criticat-o pe colega sa de partid, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, pe motiv că nu reuşeşte să construiască o majoritate în Consiliul Local prin care să-şi pună în aplicare proiectele. ”Tu eşti votat să faci treabă, nu să fii în permanenţă primar în opoziţie. Nu mă îndoiesc nicio secundă de bunele ei intenţii, dar felul ăsta de victimizare şi de a fi în opoziţie nu mi se pare în regulă”, a spus Elena Lasconi.

”Nu-mi place să vorbesc despre colega mea pentru că mi se pare că a făcut multe greşeli, a şi avut lupte grele, foarte grele, acolo, dar nu-mi place ideea de a nu colabora cu Consiliul Local. Până la urmă, tu eşti votat să faci treabă, nu să fii în permanenţă primar în opoziţie. Nu există aşa ceva”, a spus Elena Lasconi în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă al Prima TV.