Elena Lasconi: Eu cred că credinţa este o chestiune intimă / Am fost de multe ori la Prislop, la Arsenie Boca / De ce spune că a fost la Iaşi de Sfânta Parascheva

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a explicat că a fost la moaştele Sfintei Parascheva pentru că era în caravană în zona Moldovei, la fel cum de Sfânta Maria s-a întâmplat să fie la Constanţa unde s-a sărbătorit Ziua Marinei. Lasconi a precizat că a fost de multe ori la Mănăstirea Prislop, la mormântul lui Arsenie Boca şi că de Sfânta Parascheva obişnuieşte să împartă haine, aşa cum făcea şi sfânta, transmite News.ro.

La emisiunea Insider politic de la Prima TV, de sâmbătă, Elena Lasconi a explicat că nu a mers la slujba de Sfânta Parascheva de la Iaşi special pentru acest moment, ci că se afla în zona Moldovei în caravană.

”Venisem din caravană şi eram extrem de obosită. Credeţi-mă că ritmul este infernal în perioada asta de campanie (…) Am fost la moaşte, pentru că eram în caravană în zona Moldovei. Am fost la Suceava, am fost la Neamţ, am fost la Roman”, a explicat Lasconi.

Întrebată, de asemenea, cum se face că toţi candidaţii la alegerile prezidenţiale au fost la Iaşi de Sfânta Parascheva, Lasconi a răspuns că nu ea a stabilit data alegerilor.

”Da, ştiţi care e treaba? Eu nu am ales data pentru alegeri şi n-am ales eu să fie alegerile pe 24 noiembrie. Să ştiţi că nici de Sfânta Maria nu am fost, nu mi-am propus să fiu la Constanţa, de exemplu. Dar a fost să fie, să fiu acolo la Constanţa şi m-am dus la biserică. Eu cred că credinţa este o chestiune intimă, dar având în vedere faptul că acest pelerinaj, se şi numeşte pelerinaj, strânge sute de mii de români acolo în sărbătoarea de Sfânta Parascheva, uneori sunt publice. Adică şi eu, ca şi candidat, nu m-am dus să mă cocoţ pe scenă, nu m-am băgat în faţă, nu am dat pe nimeni la o parte ca să stau lângă raclă. M-am dus, am stat printre oameni. Am văzut o grămadă de cameramani, de fotografi care îmi făceau poze, filmau cu mine, că sunt acolo. Nu mă simt confortabil cu asta, dar era slujba şi nu puteam să nu mă duc”, a declarat Lasconi.

Elena Lasconi a adăugat că obişnuieşte să meargă la Mănăstirea Prislop din judeţul Hunedoara.

”Am fost de multe ori la Prislop, la Arsenie Boca, pentru că mă leagă de locul acela şi locul în care m-am născut şi faptul că bunica mă ducea la Prislop încă de când eram mică. La Sfânta Parascheva nu am mai fost. Eu sunt cinstită şi vă spun lucrul acesta direct. Nu o să mint să spun că da, am mai fost, dar nu am fost fotografiată. Nu, nu am mai fost. De Sfânta Parascheva împărţeam haine. Povestea sfintei e că provine dintr-o familie bogată şi că la un moment dat a auzit o slujbă în care se spunea dacă mă urmezi pe mine şi te lepezi de sine, aia este calea. Nu îmi aduc aminte exact tot paragraful. Însă în momentul acela Sfânta a început să îşi împartă hainele celor săraci şi, după ce au murit părinţii, cel puţin aşa am găsit eu, după ce au murit părinţii, a împărţit toată averea celor nevoiaşi. Şi aşa cum se întâmplă la foarte multe sărbători, şi eu am făcut lucrul ăsta de Sfânta Parascheva şi cred că e bine să faci lucrul ăsta. Cred că lecţia pe care trebuie să o învăţăm noi în viaţa asta este de iubire de aproape”, a declarat Elena Lasconi.