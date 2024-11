Elena Lasconi despre zborurile cu avioane de lux ale lui Marcel Ciolacu: O mică aroganță pentru fiul lui, poate că toți angajații la stat își duc copiii în week-end la Monaco cu un avion privat / Dacă DNA nu se apucă de treabă, voi cere alte propuneri de șefi

Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale, l-a atacat vineri pe candidatul PSD Marcel Ciolacu pentru zborurile cu avioanele de lux plătite de Nordis și pentru că acesta a spus că a fost ”o aroganță” pentru fiul lui.

”Premierul spune arogant că un zbor cu jetul privat alături de cei care pare ca au dat cea mai mare țeapă imobiliară, Nordis, nu e o problemă. O mică aroganță pentru fiul lui. Da, poate că toți angajații la stat își duc copiii în week-end la Monaco cu un avion privat”, a spus Lasconi într-o conferință de presă.

”Ajunge! E momentul să construim o țară în care nimeni să nu mai fie presus de lege (…) Comisia de anchetă parlamentară ar fi trebuit să cerceteze imediat țeapa Nordis. Nu se întâmplă așa, pentru că Ciucă și Ciolacu amână ancheta, ei fac balet politic”, a mai spus Lasconi.

Ea a promis că, dacă va ajunge președinte, va urmări relansarea luptei anticorupție.

”Îmi doresc ca DNA să facă din nou treabă și să prindă corupți. Dacă nu se apucă de treabă, nu voi prelungi mandatele șefilor și voi cere de la Ministerul Justiției alte propuneri făcute după interviuri pe bune și după consultarea asociațiilor de magistrați și a societății civile care au luptat pentru independența justiției, nu pentru baronizarea justiției”, a spus Lasconi.

Context

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri seară la o emisiune electorală difuzată la Antena 3 că deplasarea în Franța cu un avion privat a fost ”un moft” și o ”aroganță”, însă susține în continuare că a plătit-o cu propriii bani. Fără a aduce o dovadă în acest sens, Ciolacu a promis încă o dată că va aduce chitanțele. A precizat apoi că va face asta după ce liderul PNL, Nicolae Ciucă, va demonstra cât a plătit pentru promovarea cărții sale.

”Ne-am dorit amândoi să mergem la o cursă de Formula 1. Și nici nu i-a plăcut”, a spus Ciolacu, vorbind despre deplasarea în Franța făcută alături de fiul său.

”Este cineva care se uită la noi și care nu a vrut o dată să-și facă un moft? Care nu a avut o dorință să-l alinte pe copilul lui său, să-i facă ceva mai extraordinar? Poate copilului nici nu i-a plăcut acest lucru. (…) Păi am fost și cu avion de linie și cu…”

El a comparat deplasarea cu avionul privat cu alte capricii pe care le-ar putea urma în viață un adolescent.

”Încerci să-i oferi copilului oportunitățile, pentru ca pe urmă să ia singur deciziile. Aceeași abordare o am acum și cu cei dependenți de droguri, să nu cadă în capcana dealerilor”, a mai spus Ciolacu.

Premierul a spus că a făcut deplasarea cu propriii bani, însă fără a aduce vreo dovadă în acest sens.

”Aici e vorba de bani privați. Acum Nordis e în faliment. Dar acum 3 ani nu era în faliment, nu înjura nimeni această companie. (…) A promovat doamna Vicol în parlament vreo lege, cu colegii din PSD, să aducă favoruri? Am verificat toate actele validate de doamna Vicol, nu există așa ceva” a mai spus premierul.

Marcel Ciolacu susține că nu e bogat, iar după partaj nu are nici mașină și niciun imobil.

”Au mers la lucrurile personale și private. Eu nu am nici mașină, iar după partaj am rămas cu 64 de metri corp de casă, în care locuiește fratele meu. Nu am o problemă, nu suntem o familie care a plătit mai mult decât își poate permite”, a spus social-democratul.

Ciucă a promis că ”voi scoate facturile OP-urile, chitanțele”, însă l-a atacat imediat pe președintele Iohannis și pe Nicolae Ciucă.

”Eu sunt acuzat de ce am făcut cu banii mei privați, iar domnul Iohannis a mers cu avionul numai pe bani publici. Eu nu am mers de când sunt demnitar niciodată cu un avion privat. Să dau explicații de ce eu și fiul meu am vrut să avem și noi o aroganță, să mergem și noi o singură dată, să vedem o cursă de Formula 1? Am să fac acest demers. Dar repet, voi face acest demers, dar va face și domnul Ciucă un gest să arate cu câți bani a făcut publicitate cărții sale? (…) N-am venit de la mănăstire în politică, aș fi ipocrit să spun altceva”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Context

G4Media.ro a prezentat vineri și datele din al doilea document de zbor (gendec) din care rezultă fără echivoc că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a zburat în data de 3 mai 2022 cu destinația Madrid, împreună cu protejata sa, Sorina Stan (Docuz), într-un jet privat închiriat de Nordis, companie intrată în insolvență la începutul lunii octombrie. La bordul avionului se mai aflau Alfred Simonis împreună cu soția, Sorin Grindeanu și Laura Vicol împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă (co-acționar Nordis).

Reamintim că G4Media.ro a publicat în exclusivitate în această săptămână un document de zbor (cunoscut în industria aviatică drept ”gendec”) din care rezultă fără echivoc că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol au zburat în anul 2022 cu jetul privat închiriat de la Țiriac Air de compania Nordis, care a intrat la începutul lunii octombrie în insolvență.

Inițial, cei trei social-democrați au negat cu toții că ar fi zburat vreodată cu jet privat închiriat de Nordis. Conform documentului publicat de G4Media aceștia figurează împreună cu copiii lor în așa numita”declarația generală” (gendec) a zborului din data de 30 Mai 2022 pe ruta Nisa – București, de unde liderii PSD împreună cu copiii lor se întorceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

Pe lista pasagerilor mai apare un George Ivan (36 de ani). Ivan a fost asociat la Nordis Hotel si Nordis Management, 2 firme din cadrul Grupului Nordis. In 2014, pe numele său si al lui Răzvan Vladimir Ciorba ANAF a depus plângere penala pentru evaziune fiscala. Dosarul penal a fost clasat in 2020. De-a lungul timpului, cei doi, precum si părinții lor, au fost asociați în mai multe societăți comerciale.

Zborul din luna mai, dezvăluit în premieră joia trecută de G4Media.ro, a fost confirmat de publicația de specialitate Boarding Pass, care a scris pe Facebook că un avion privat a zburat pe ruta București-Nisa-București între 27 și 30 mai 2022”. Zborul Țiriac Air cu număr de identificare TIH4C a zburat de la București pe data de 27 mai 2022 la ora 15.12 și a aterizat la Nisa (Franța) la ora 17.15. A revenit în România pe data de 30 Mai (decolare de la Nisa la ora 6.30, aterizarea la București la ora 8.16).

A fost utilizat aeroportul de la Nisa (Franța) deoarece Monaco nu are aeroport.

Deputata PSD Laura Vicol a fost votată în data de 25 noiembrie 2021 în funcția de președinte al Comisie Juridice din Camera Deputaților, cu câteva luni înainte de a zbura cu jetul privat împreună cu liderii PSD în destinații de lux. Vicol a demisionat din funcție pe data de 8 octombrie 2024, a doua zi după ce Nordis, firma soțului ei, Vladimir Ciorbă, a intrat în procedură de insolvență.

