Elena Lasconi, despre negocieri cu PNL pentru o guvernare de dreapta: Această discuţie nu va mai fi făcută pe vorbe. Voi dori să văd negru pe alb, adică semnătură, că niciodată PNL nu va mai face alianţă cu PSD

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat marţi, legat de eventuale negocieri cu PNL pentru o guvernare de dreapta, că această discuţie nu va mai fi făcută pe vorbe şi va dori să vadă negru pe alb, adică sub semnătură, că niciodată PNL nu va mai face alianţă cu PSD, transmite News.ro.

”Această discuţie reală nu va mai fi făcută pe vorbe şi voi dori să văd negru pe alb, adică semnătură că niciodată PNL nu va mai face alianţă cu PSD. Niciodată, indiferent de ce apare, niciodată PNL nu va mai face guvernare cu PSD”, a spus Elena Lasconi.

În ceea ce privește discuţii cu PNL pentru o susţinere a lui Nicolae Ciucă în turul doi la prezidenţiale, Elena Lasconi a afirmat că nu a avut niciun fel de astfel de discuţii.

”Domnule, eu n-aş vrea să spun acum, dar asta e realitatea, că ei sunt mincinoşi. Eu am auzit de câteva luni că ei toţi vor să vorbească cu USR, dar n-au făcut nimic. Mie nu mi-a sunat telefonul. Am numărul de telefon al domnului Ciucă. Când a avut nevoie, atunci, înainte de a mă invita domnul Ciolacu la guvern pentru a ne sfătui chipurile cu privire la data alegerilor, atunci m-a sunat. Şi i-am spus care este opinia mea şi s-a bucurat că doream alegeri la termen. Din momentul acela, pe mine nu m-a mai sunat niciodată. Deci telefonul meu îl are. Nu poate spune că nu îl are, pentru că am discutat asta”, a afirmat Lasconi.

Întrebată dacă are încredere să guverneze împreună cu cei de la PNL, în condiţiile în care i-a făcut mincinoşti, preşedinta USR a spus: ”PNL nu se învârte doar în jurul domnului Ciucă, să ne înţelegem”.

Despre scenariul retragerii sale din cursa prezidenţială în favoarea lui Nicolae Ciucă, Elena Lasconi a spus: “Sută la sută nu am să fac asta, pentru că, din punctul meu de vedere, USR-ul este cel mai democratic partid la momentul de faţă şi este singura speranţă a României. Dacă ei vor să vină în această speranţă, să se alăture într-o alianţă, pot să mă susţină la prezidenţiale, categoric”. Despre o retragere a lui Ciucă, pentru susţinerea sa, Lasconi a răspuns: ”Să semneze prima dată pentru moţiunea de cenzură. 110 semnături”.