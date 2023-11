Electric Castle programează a 10-a ediție pentru 17-21 iulie 2024 (Parteneriat)

Fanii Electric Castle pot începe, oficial, numărătoarea inversă pentru ediția din 2024! Cea de-a 10-a ediție a festivalului va avea loc între 17 și 21 iulie 2024, iar organizatorii sunt deja prezenți pe domeniul Bánffy, pregătind terenul pentru sutele de mii de participanți așteptați.

Peste 15.000 de abonamente sunt deja achiziționate pentru Electric Castle 2024 încă de la finalul ediției din această vară, care a marcat un record de audiență în istoria evenimentului: 232.000 de participanți. Până la anunțul primilor artiști confirmați pentru ediția a 10-a, organizatorii se uită atenți înspre European Festival Awards. Electric Castle este nominalizat pentru al 8-lea an consecutiv, de data aceasta la categoria Best Major Festival, după ce, în 2019, a primit titlul de Best Medium-Sized Festival. Alături de specialiști din industrie, publicul poate desemna cele mai bune evenimente ale anului cu un vot aici.

Pentru toți fanii loiali sau pentru cei care vor trăi primul lor Electric Castle, organizatorii au început deja pregătirile pentru festival. EC continuă demersul început în această primăvară de a transforma campingul festivalului într-un spațiu de relaxare cu multă umbră pentru public și un parc pentru comunitatea din Bonțida prin plantarea de copaci. La finalul proiectului vor fi plantați 10.000 de copaci, pe o suprafață de aproximativ 10 hectare.

Recent, Electric Castle s-a alăturat inițiativei Green Deal Circular Festivals (GDCF) care își propune adoptarea unor strategii eficiente de sustenabilitate pentru evenimentele din Europa. Astfel, pe lângă acțiunile deja cunoscute, printre care reciclarea selectivă, susținerea transportului eco-friendly către și dinspre festival sau protejarea patrimoniului istoric, Electric Castle va continua să dezvolte noi programe prin care să reducă impactul asupra mediului.

Abonamentele pentru ediția 2024 sunt disponibile pe www.electriccastle.ro, la prețuri începând de la 89 Euro, în promoție early bird până pe 14 noiembrie. Cei care doresc, pot de pe acum să-și rezerve un loc în campingul festivalului prin achiziția unui bilet de acces, urmând, ulterior, să opteze pentru una dintre variantele de cazare.