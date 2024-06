Eforie Colorat: peste 200 de evenimente, găzduite între 1 iulie şi 1 septembrie de Grădina Cinemascop

Eforie Colorat propune peste 200 de evenimente, găzduite pe toată durata verii (1 iulie – 1 septembrie) de Grădina Cinemascop din Eforie Sud. Artiştii Meri The Zu şi Reinier Landwehr vor realiza o nouă lucrare murală monumentală la grădina de vară. În perioada 1 – 11 august, Festivalul Cinemascop dedică fiecare zi promovării culturii unui stat din Europa, potrivit organizatorilor, transmite News.ro.

Animatorul Sorin Lupaşcu ajunge la început de iulie la Eforie Sud, pentru deschiderea unui nou sezon în Hub-ul Internaţional de Artă Contemporană Eforie Colorat. Un DJ emblematic evocă la Cinemascop simboluri din istoria emoţională recentă, cu role BASF pe pupitrul cu magnetofon Rostov, cu globuri disco şi glam ‘80 cu Stela Enache, Savoy, C. C. Catch sau Modern Talking.

„Ce poţi să-ţi doreşti mai mult, atunci când dansezi, decât să auzi, în pauze, valurile mării? Începeam cândva vara cu tineri care abia aşteptaseră să termine şcoala ca să se distreze, să-şi facă noi prieteni, să înveţe paşi de dans, să evadeze din liniştea sinistră care ne apăsa atunci pe toţi. Au trecut anii, dar bucuria a rămas aceeaşi. Încep încă un sezon pe litoral, de această dată într-o conjunctură pe care nici nu o visam înainte de 1990 – proiecţii cinematografice, sute de tineri bine informaţi în domeniul muzical şi amatori de cinema, echipe de organizare pe care nici nu bănuiam că le-am putea cunoaşte vreodată… ”, spune Sorin Lupaşcu, prezentator discotecă.

Accesul la evenimentele incluse în programul acestei ediţii este liber. Mai multe informaţii despre festival vor fi publicate pe site-ul evenimentului, precum şi pe paginile oficiale ale acestuia.

Warm-up. Eforie Colorat va fi sâmbătă, 29 iunie, între orele 12.00-22.00, la Acuarela Bistro din Bucureşti, unde au fost programate evenimente în avanpremiera lansării de la mare: Adina Albina coordonează ateliere dedicate ilustraţiei pentru copii, vor fi cursuri de scriere creativă asigurate de Greenpeace România, proiecţii Short Film Breaks şi o degustare de vin (Caii de la Letea).

Susţinut de institute culturale europene, naţionale şi locale, misiuni diplomatice şi festivaluri de film internaţionale, Eforie Colorat este un spaţiu alternativ de întâlnire la Marea Neagră şi, totodată, primul centru dedicat artelor contemporane de pe litoralul românesc. Reunind genuri diferite şi viziuni multidisciplinare, cel de-al patrulea sezon aduce artişti ai noului val în laboratorul creativ din Eforie Sud, un spaţiu deschis tuturor formelor de cultură şi celor mai diverse experimente în arta contemporană. Începând din 1 iulie, Cinemascopul din Eforie Sud se redeschide, pentru vara filmelor bune, pentru concerte, vernisaje de artă contemporană, ateliere sau sesiuni performative.

„Deschidem cu un Retro Party inspirat din filme, cu globuri de discotecă, cu hituri ale anilor ’80 şi cu alte simboluri ale istoriei emoţionale recente. Sunt, cu toate, borne ale evoluţiei societăţii româneşti în ultimele decenii, un moment din seria recapitulărilor necesare pentru a înţelege o nouă etapă de dezvoltare. Într-un deceniu care valorizează identitatea colectivă şi comunităţile. Cinemascopul de la Eforie se deschide pentru 50 de seri de film, în care am programat cele mai diverse producţii, blockbustere, scurtmetraje, animaţii, filme româneşti sau filme vechi iconice. Suntem un hub de artă contemporană, aşa că avem şi anul acesta, în rezidenţă la Eforie, cei mai interesanţi artişti ai momentului”, spun fondatorii Eforie Colorat, Alexandra Dumitrescu şi Emil Cristian Ghiţă.

În plus, spun ei, „avem proiecte green-culture şi de reciclare creativă – o încercare de a vorbi despre simplitate şi natură într-o eră în care tehnologia schimbă totul, de la rolul şi sensul actului artistic, la materia sensibilă cu care acesta operează. Avem idei şi le oferim şi un cadru teoretic de dezvoltare, în dezbateri, colocvii şi intervenţii performative, o serie de întâlniri gândite pentru a pune în discuţie diverse teme contemporane, de la stoparea agresiunii asupra naturii, în contextul mai larg al practicilor consumeriste sau al schimbărilor geopolitice, până la efectele pe care toate acestea le vor avea, pe termen lung, asupra conceptelor de ecologie şi responsabilitate faţă de mediu. Ne inspiră curentele europene, cum ar fi New European Bauhaus – un nou model de dezvoltare bazat pe frumos, util şi sustenabil şi, totodată, o nouă încercare de a demonstra că arta este limbajul comun prin care se poate realiza schimbarea. Promovăm aceste principii şi le replicăm în tot ceea ce facem. Deschidem spaţii alternative, în care comunităţile creative îşi întâlnesc publicul şi folosesc arta şi dialogul ca modalităţi de chestionare a societăţii. Construim, an după an, un ecosistem cultural dedicat călătorilor, dar mai ales comunităţii locale, cu speranţa că Eforie Colorat ar putea deveni, în timp, un eveniment emblematic pentru Eforie Sud şi, de ce nu, unul dintre vectorii credibili de dezvoltare regională”.

Cinci vernisaje de artă contemporană deschid hub-ul creativ Eforie Colorat

Grădina Cinemascop din Eforie Sud se deschide luni, 1 iulie, de la ora 19.00, cu cinci vernisaje:

Galeria E T A J on Wheels a fost transformată de Mimi Pleşoianu într-o lucrare imersivă, ilustrând atmosfera idealizată a unui litoral oniric: o lume a culorilor saturate şi a valurilor înspumate, luminate de răsăritul soarelui. E un portal atemporal jucăuş, prin care fiecare dintre noi poate trece spre un moment din timp cu amintiri dragi, în care totul este dulce, strălucitor şi nostalgic.

Instalaţia semnată de Emil Cristian Ghiţă vorbeşte despre ecologie, folosind reciclarea ca metodă şi ambalajul de sticlă ca material de lucru pentru expresia artistică. Sticla, un obiect banal şi cu o existenţă efemeră, evocă o stare de graţie într-un echilibru fragil, prea uşor de distrus. Privitorul ar putea deveni el însuşi creator de sens, pornind de la premisa că fiecare obiect care se foloseşte mai mult de o singură dată devine puţin mai mult decât un consumabil efemer.

Adrian Preda, alături de Alina Marinescu, Andrei Turenici, Irina Maria Iliescu şi Meri The Zu, lansează seria eco-performance „Artă (şi ecologie) la Mal(ul Mării)”. Lucrările dau imagine unor scenarii triste, dar foarte probabile. Artiştii caută urmele civilizaţiei moderne în valuri tulburi sau însoţesc până departe drumul speciilor pentru totdeauna alungate de vecinătatea cu oamenii.

Lansarea suitei desenelor semnate de Adrian Preda e însoţită de un moment de poezie. Invitatul special este Florin Dumitrescu, un autor care vorbeşte despre natură fără tonalităţi de manifest, fidel doar unui splendid spectacol al limbajului şi versificaţiei. Replică dată receptării clişeizate a uneia dintre marile teme ale poeziei din toate timpurile şi, totodată, îndemn la regândirea principiilor de coexistenţă a noastră cu nonumanul, volumul său, Sentimentul naturii este, întâi şi-ntâi, o carte în care esteticul asimilează elegant ideologicul, lăsând poezia să emane frumuseţe. Volumul de poezie Sentimentul Naturii, semnat de Florin Dumitrescu, este publicat de Casa de Editura Max Blacher, în parteneriat cu H’art Gallery.

La 1MP Gallery va fi vernisată lucrarea „Landscape” – în egală măsură iconică şi narativă, a Alexandrei Dumitrescu. Iconică – pentru că ilustrează Natura, în sensul romantic al termenului. Narativă – pentru că spune o poveste, ca într-un film francez, alb-negru, din anii ‘60. Nu ştim cum începe momentul şi nici cum se termină. Nici care sunt eroii şi care răufăcătorii.

Petrecerea animată de DJ Sorin Lupaşcu începe de la ora 21:00.