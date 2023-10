Ediția aniversară Astra Film Festival începe duminică la Sibiu cu un film despre Volodimir Zelenski (Parteneriat)

Duminică, 15 octombrie, începe la Sibiu Astra Film Festival, cel mai important eveniment al filmului documentar din România, care împlinește anul acesta 30 de ani. Organizatorii au ridicat ștacheta foarte sus încă de la debutul ediției aniversare, programând un film de excepție: „Întâlnindu-l pe Zelenski” (work-in-progress). Co-regizat de laureatul premiului Emmy, André Singer și de regizorul și actorul Liev Schreiber, filmul urmărește povestea lui Volodimir Zelenski, de la copilăria petrecută în URSS până la zilele de faimă și succes în industria show business-ului, iar apoi în funcția de președinte al Ucrainei. Spectatorii care vor reuși să obțină un loc în Sala Thalia se vor putea considera norocoși, pentru că vor fi primii care vor vedea acest film mult așteptat. În cadrul Galei de deschidere, prezentată de jurnalista Amalia Enache, va avea loc și o discuție panel moderată de scriitorul, publicistul și diplomatul Emil Hurezeanu, la care vor participa André Singer și invitați surpriză.

„Astra Film Festival își respectă blazonul oferind publicului filme pe care orice festival din lume și le-ar dori. Este și cazul filmului despre președintele ucrainean sau a zecilor de premiere românești și din întreaga lume. Păstrăm totodată o tradiție care are deja 30 de ani, o viață de om: cele mai multe filme sunt proiectate în prezența realizatorilor, care intră în dialoguri de un nivel foarte ridicat cu publicul”, a declarat Dumitru Budrala, directorul-fondator Astra Film Festival.

Programul fiecărei zile de festival este atât de dens în evenimente de neratat încât spectatorii vor fi puși în încurcătură, pentru că vor trebui să aleagă. Pentru ei există însă și a doua șansă, deoarece multe filme vor putea fi văzute și online, după proiecțiile din sala de cinema. Mai dificil le va fi însă membrilor juriului să aleagă câștigătorii celor patru competiții atât de strânse: Central și Est-Europeană, Voci Emergente ale Filmului Documentar, România și Competiția Studențească. Detalii, program și bilete, aici: https://www.astrafilm.ro/ro/2023/program-orar.

În afară de producțiile care vor concura pentru prestigioasele premii AFF, organizatorii propun și multe filme în afara concursului, așa cum sunt mult așteptata producție „Calea laptelui” (work-in-progress) a lui Dumitru Budrala, filmul „Werner Herzog: Un visător radical”, de Thomas von Steinaecker, propunerea Germaniei pentru Premiile Oscar (filmul „În cancelarie”, de Ilker Çatak), Schimbare pentru Bogotá, de Andreas Mol Dalsgaard, sau filmele realizate de jurnaliștii de la Pro TV (România, te iubesc!) și Recorder.

AFF 2023 propune și numeroase programe speciale. De exemplu, „Think Freedom: The Catalyst”, despre „Vă vedem”, cel mai longeviv protest cetățenesc din România sau programul „Viețile noastre online”, în care aflăm abordări originale ale unor teme copleșitoare, precum înregistrările video produse și distribuite de copii pe TikTok, furtul de identitate, fenomenul deepfake, ori disoluția dintre real și virtual în jocurile online.

Vor fi mai multe Masterclass-uri în care profesioniști de talie mondială ai filmului documentar le vor împărtăși experiența participanților care vor avea șansa să fie prezenți. Între acestea, masterclass-ul „Maeștri: o viață în documentar” în care André Singer va vorbi cu regizorul Liviu Tipuriță, nominalizat la Premiul BAFTA, despre antroplogie, perspectiva lucrului cu regizori de renume mondial și modalități de abordare a unor subiecte sensibile și cu importanță simbolică. Astra Film Festival propune expoziții semnate de Dan Perjovschi, Iulian Ignat sau Dumitru Budrala, lansări de carte și concerte cu Adrian Naidin & Jazz Band, Cimpoierii din Transilvania, Kana Jambe, Nightloosers, DJ Jarl Flamar și o petrecere retro cu DJ Sorin Lupașcu, Gabriela Atanasov și Horia Stan.

