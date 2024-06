Edi Iordănescu, antrenorul naționalei de fotbal a României: ”E generația de suflet”

Edi Iordănescu, antrenorul naționalei de fotbal a României, i-a felicitat luni pe jucători după victoria aplaudată 3-0 cu Ucraina, dar i-a rugat pe ziariști să nu atribuie acestei generații caracteristicile ”generației de aur”.

”Dacă doriți, aceasta e generația de suflet, pentru că au jucat mereu cu sufletul”, a spus Iordănescu, precaut ca elevii săi să nu se simtă prea lăudați după această primă victorie.

„De când am venit la echipa națională am avut momente dificile. Nu a fost întotdeauna ușor. Am avut și alte performanțe mari. Am avut generații de aur cu mari performanțe, dar această generație reprezintă sufletul. Această echipă a depus cel mai mare efort în tot ceea ce a făcut. O inimă atât de mare ca a acestei echipe, nimeni nu a avut-o vreodată. Această generație este fără limite”, a mai spus Iordănescu jr.

„Aș vrea să mulțumesc fiecărui român de pretutindeni din lume. Știu că au fost alături de noi astăzi. A fost un efort fantastic al echipei mele. Dacă aveați îndoieli, cred că acum mă puteți crede că este o echipă extraordinară. Felicitări băieților. Este pur și simplu incredibil”, a mai spus el.

A fost o victorie categorică la primul turneu final după opt ani pentru naționala antrenată de Edi Iordănescu, cu golurile splendide ale lui Nicolae Stanciu (min. 29), Răzvan Marin (min. 53) și Denis Drăguș (min. 57).

De notat atmosfera absolut senzațională a românilor pe stadionul Allianz Arena din Munchen: peste 40.000 de români au cântat tot meciul.