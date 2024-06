Ecuador: Pană de curent la nivel național, guvernul dă vina pe lipsa de investiții

Ecuadorul a suferit miercuri după-amiază o pană de curent „la nivel național” din cauza unei defecțiuni a rețelei, care a provocat scene de „haos”, guvernul dând vina pe lipsa investițiilor din trecut în instalațiile învechite, transmite agenția AFP.

Pana de curent a început la ora 15:17 (20:17 GMT), iar electricitatea a revenit treptat, fiind „restabilită în proporție de 95% (3.500 MW)” la nivel național trei ore mai târziu, a declarat ministrul Energiei, Roberto Luque.

Metroul a fost paralizat, necesitând evacuarea a mii de pasageri, unii dintre ei pe șine, dar aparent cu calm, potrivit unor înregistrări video difuzate de mass-media.

„Există o defecțiune în rețea care a provocat o cascadă de deconectări, astfel că nu există electricitate în toată țara”, a anunțat ministrul pe rețeaua de socializare X. „Ne concentrăm toate eforturile pentru a rezolva problema cât mai repede posibil”, a adăugat el.

Trei ore mai târziu, la ora locală 18.41 (23.41 GMT), energia electrică era „restabilită în proporție de 95% (3.500 MW)” la nivel național, a precizat ministrul, folosindu-se de grafice pentru a-și susține afirmația.

“Pană de curent în sistem”

A fost „o defecțiune pe linia de transport Milagro Zhoray (care) a provocat o pană de curent în sistemul național”, a adăugat el.

„De ani de zile, a existat o lipsă de investiții în aceste sisteme și în rețelele electrice, iar astăzi suferim consecințele”, a explicat ministrul.

Întreruperea curentului electric i-a luat prin surprindere pe ecuadorieni, în special pe locuitorii capitalei Quito și pe utilizatorii metroului. Energia electrică a revenit treptat, de la un cartier la altul, la o oră după pana de curent, cel puțin în Quito, un oraș cu aproximativ trei milioane de locuitori, notează AFP.

„Pana de curent la nivel național a afectat TOATĂ capitala”, a comentat primarul acesteia, Pabel Muñoz, pe X. „Incidentul trebuie să fie foarte important pentru ca el să fi afectat chiar și energia metroului din Quito, care folosește un sistem totuși autonom”, a adăugat el, precizând că a ordonat „activarea tuturor echipelor de intervenție ale municipalității din Quito pentru a facilita mobilitatea, a preveni accidentele în principalele noduri și a gestiona spațiile publice”.

Lucrătorii municipali au fost detașați de urgență la intersecțiile rutiere aflate în plin haos, în timp ce semafoarele erau în pană. Presa locală s-a referit la „haos rutier” în intersecțiile aglomerate.

Ecuador is currently facing a nationwide power blackout.

Here u can see people still stuck in amusement rides 😬 pic.twitter.com/9XsZbAVe90

— FearBuck (@FearedBuck) June 19, 2024