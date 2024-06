Echipele de salvare au găsit epava avionului vicepreședintelui Malawi, nu există niciun supraviețuitor

Echipele de salvare au găsit epava avionului care îl transporta pe vicepreședintele Saulos Chilima, la o zi după ce aeronava a dispărut din cauza vremii nefavorabile, transmite agenția AFP.

Fotografii de la fața locului efectuate de un membru al echipei militare de salvare arată personalul armatei pe o pantă cețoasă în apropierea unor resturi cu numărul de înmatriculare al avionului Dornier 228-202K al armatei din Malawi.

#BREAKING All 10 passengers, including Malawi’s vice president Saulos Chilima, are dead after wreckage of their Dornier 228 military plane which was reported missing shortly after 10AM on Monday was found in the Chikangawa Forest pic.twitter.com/IQR5fkhPd5

— ZimLive (@zimlive) June 11, 2024