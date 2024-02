Echipajul ucrainean al unei nave cu grâu, sosită în portul Constanța, a intrat în grevă pentru neplata salariilor / Susțin că familiile lor trec prin momente groaznice

Cinci cetăţeni ucraineni, membri ai echipajului navei fluviale Argo, sub pavilion Germania, încărcată cu 1.000 tone de grâu, care a sosit marţi în Portul Constanţa, au intrat în grevă pentru că nu şi-au primit salariile din luna noiembrie, a anunţat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălciou, transmite Agerpres.

Nava este la ancoră, în rada portului, marinarii încetând lucrul şi neacceptând să acosteze la o dană portuară.

Potrivit reprezentantului SLN, echipajul navei Argo, sub pavilion Germania, format din cinci membri, toţi din Ucraina, au declarat grevă pentru neplata salariilor de mai multe luni, suma salariilor neachitate depăşind 29.000 de euro. Nava are la bord 1.000 tone de grâu încărcat din portul Novi Sad din Serbia.

„Un membru al echipajului a declarat că familia lui trece prin momente groaznice, nu au bani pentru a îşi procura cele necesare, s-au împrumutat pentru a supravieţui. Acum trebuie să achite împrumuturile. Agentul din portul Constanţa, totodată şi broker, aşteaptă marfa încărcată pe această navă cu maximă urgenţă”, a declarat Mihălcioiu, care este şi reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) România.

Conform acestuia, armatorul navei a fost contactat de ITF.

„Armatorul a spus că încearcă să negocieze cu echipajul pentru a introduce nava la descărcare. Referitor la plata salariilor restante, acesta a spus că aceste timpuri sunt foarte dificile pentru a plăti salariile angajaţilor”, a mai spus Adrian Mihălcioiu.

Reprezentantul ITF atrage atenţia că, în ultima perioadă, în Portul Constanţa se înregistrează destul de multe nave maritime, dar în special fluviale, care nu satisfac standardele acceptate, echipajele sunt practic părăsite pe nave, în frig, fără apă şi alimente şi cu salarii neachitate de luni de zile.

„Nava Argo aparţine societăţii Saduni Cargo Ship DOO şi transportă cereale pentru un charter important din domeniul agriculturii. Marinarii fluviali au probleme serioase în acest sector şi pe cale de consecinţă, nivelul de calitate a scăzut drastic în această industrie”, a mai menţionat Adrian Mihălcioiu.