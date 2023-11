“E destul de greu să transformi anxietățile în cântece” – un interviu cu byron despre Efemeride, noul lor album (Parteneriat)

18 noiembrie – concert de lansare la Arenele Romane

Insecte cu ciclu de viață foarte scurt, tabele care anticipează fenomenele cerești viitoare, gânduri trecătoare, o carte scrisă de Irvin Yalom și, mai nou, un nou album semnat byron. Cam astea sunt conotațiile la zi ale termenului Efemeride. Pe noi ne-a interesat cea mai nouă definiție a cuvântului și am vorbit cu băieții de la byron despre sursele de inspirație, obiceiurile lor și altele nespuse ale celui de-al optulea material discografic al trupei: Efemeride. Pe 18 noiembrie, trupa va avea concertul de lansare al noului album, la Arenele Romane, unde sunt așteptați toți fanii rock-ului alternativ și nu numai. Biletele pot fi achiziționate de pe byron.iabilet.ro.

Cea mai neobișnuită sursă de inspirație pentru acest album și pentru muzica voastră în general.

Dan Byron, solistul trupei: Meditația, izolarea, anxietatea, ruminările existențiale. Mă inspir de obicei din propria-mi existență, cântecele sunt un soi de jurnal nu neapărat al întâmplărilor, ci mai degrabă al gândurilor și trăirilor care mă încearcă.

Există vreun obicei care a devenit parte a rutinei voastre ca trupă și care, de-a lungul timpului, a influențat sunetul și stilul vostru muzical?

Andrei Ilie, toboșarul trupei: Toți 5 ne dorim să intrăm pe scenă și să cântăm într-un mod cât mai energic și convingător. În sensul ăsta, fiecare dintre noi și-a creat obiceiuri care să-l ajute, însă nu se extind la nivelul întregului grup. Înainte de un concert, o să observi că cel puțin 3 dintre noi își fac încălzirea la instrument, iar de obicei încălzirile se adaugă la orele de studiu zilnic de pe parcursul săptămânii, ceea ce e lesne de înțeles că are un impact pozitiv asupra felului în care cântăm. În rest, fiecare și-a găsit propriile ingrediente care să-i întrețină dispoziția dorită într-o seară de concert, cum ar fi ceaiul cald pentru Dome sau ciocolata neagră pentru mine.

Este vreo piesă de pe Efemeride care v-a provocat în mod special în ceea ce privește compoziția? Care și de ce?

Dan Byron: Cred că cea mai mare provocare a fost să aducem În infern într-o formă care să aibă sens. A trecut prin multe faze până la forma finală, am rescris-o de mai multe ori. E destul de dificil să transformi anxietățile în cântece.

Cel mai neobișnuit loc sau circumstanță în care ați compus sau înregistrat o piesă de pe Efemeride.

Dan Byron: De obicei după ce scriu o piesă îi fac o schiță sumară, înregistrez de cele mai multe ori doar o chitară și o voce, eventual cânt o temă cu flautul sau clapa, iar câteodată trag și vreun instrument de percuție care să sugereze cam ce groove mi-ar plăcea să aibă. Uneori aranjamentele astea simple sunt dezvoltate cu trupa, alteori sunt abandonate cu totul. În ziua în care am terminat de scris Memento mi s-a întâmplat să mă tai la un deget în timp ce găteam. Nu apucasem să îi înregistrez schița, dar nu puteam cânta la chitară cu tăietura respectivă, drept urmare m-am jucat cu niște sintetizatoare, că n-aveam nevoie de mai mult de o mână pentru asta. A ieșit o chestie foarte diferită de ce facem de obicei, iar lui Dănuț i-a plăcut atât de mult încât a folosit-o ca bază pentru viitorul aranjament. Rezultatul final este un amalgam de idei de-ale lui, de-ale lui Döme și de-ale mele, dar geneza sound-ului piesei a depins de un cuțit și un pic de neatenție.

Vreun instrument sau sunet inedit pe acest album?

Sergiu Mitrofan, clăparul trupei: Pe “Oricât ai vrea să fii mai mult” am folosit un instrument asemănător acordeonului, o melodica. Am simțit că avem nevoie de ceva fragil sonor și foarte expresiv acolo. Am primit comentarii că le trezește unor ascultători senzația de plimbare prin Paris 🙂

Ați mers deja în 10 orașe cu albumul Efemeride. Aveți vreo poveste memorabilă de la vreun concert? Sau un feedback de la un fan, referitor la acest album, care v-a impresionat?

Sergiu Mitrofan: În general suntem surprinși de cât de mulți tineri se regăsesc în versurile noastre și vin la concerte, așa că am început să-i întrebăm cum au auzit de noi. Pentru moment, cel mai simpatic răspuns a fost al unei tinere din Turnu Severin, care ne-a povestit că bunica ei ascultă byron și a făcut-o să descopere piesele noastre. Suntem deja la a doua generație, se pare.