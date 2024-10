După Stoianoglo, şi Renato Usatîi a refuzat să voteze la refendumul privind aderarea la UE

Candidatul formaţiunii politice „Partidul Nostru” la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Renato Usatîi, a boicotat duminică referendumul pentru modificarea Constituţiei, care ar consfinţi aderarea ţării la Uniunea Europeană, transmite Agerpres.

El a refuzat să voteze la referendum, optând pentru exprimarea votului doar la scrutinul prezidenţial. În schimb, mama acestuia, care l-a însoţit la secţia de votare, a ales să voteze şi la referendum.

„Astăzi am luat un singur buletin, aşa cum am şi spus, dar în acelaşi timp am făcut un apel la cetăţeni să facă aşa cum ştiu ei. Iată că mama a luat două buletine de vot. Eu consider că nu are dreptul nimeni să îşi asume decizia a sute de mii sau milioane de cetăţeni. Asta a fost decizia mea personală”, a afirmat Usatîi.

Întrebat dacă vede un viitor al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, Renato Usatîi a spus: „Văd să construim practicile moderne şi europene în Republica Moldova”.

„În situaţia şi starea în care se află astăzi Republica Moldova, cu părere de rău, nu poţi să stai nici măcar în anticamera Uniunii Europene. Trebuie să recunoaştem acest lucru şi avem de muncit foarte mult. În Republica Moldova lipseşte în primul rând clasa politică care ar munci pentru binele cetăţenilor şi în interesul statului Republica Moldova”, a adăugat Usatîi.

El a mai declarat că, în cazul în care ar fi preşedinte, ar aborda o politică externă „doar în interesul statului Republica Moldova şi al cetăţenilor Republicii Moldova”.

Anterior, candidatul Partidului Socialist din Republica Moldova (PSRM) la preşedinţie, fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, a refuzat să voteze la referendum, afirmând că susţine aspiraţiile europene ale Republicii Moldova, dar precizând că nu este de acord cu referendumul propus de actuala guvernare.