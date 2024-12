După bombardamentele masive ale Israelului, „nu a mai rămas nimic” din activele importante ale armatei Siriei / Numeroase nave siriene, înarmate cu rachete mare-mare, distruse în lovituri efectuate de marina israeliană

Israelul a bombardat marți baze ale armatei siriene în lovituri care au ca scop să împiedice posibilitatea ca arme avansate să cadă în mâini ostile, dar a negat că forțele sale ar fi avansat în Siria dincolo de o zonă tampon la frontieră, potrivit Times of Israel.

Surse regionale de securitate și ofițeri din cadrul armatei siriene, acum în declin, care au discutat cu agenția Reuters, au descris loviturile aeriene de marți dimineață ca fiind cele mai puternice de până acum, lovind instalații militare și baze aeriene din întreaga Sirie, distrugând zeci de elicoptere și avioane, precum și mijloace ale Gărzii Republicane din Damasc și din împrejurimi.

Potrivit surselor citate, după cele 200 de raiduri de peste noapte nu a mai rămas nimic din activele armatei siriene.

Forțele aeriene israeliene au efectuat peste 300 de lovituri aeriene în Siria de la căderea regimului, distrugând arme avansate și alte capacități.

Lovituri care ar fi fost efectuate de Israel în zona Barzeh din Damasc au distrus complet un centru de cercetare al Ministerului Apărării, au relatat marți corespondenții AFP. Țările occidentale, inclusiv Statele Unite, au lovit această instalație în 2018, afirmând că era legată de „infrastructura de arme chimice” a Siriei.

IDF nu a comentat încă pe larg loviturile, dar surse militare au declarat că Marina a efectuat o operațiune de amploare luni seară pentru a distruge flota navală a fostului regim, în cadrul unui val de operațiuni de eliminare a activelor militare pentru a nu cădea în mâini ostile.

Operațiunile israeliene din Siria au avut loc în urma unei ofensive fulger a forțelor rebele din această țară, care au răsturnat duminică regimul lui Bashar al-Assad într-un capitol dramatic de două săptămâni al unui război civil care a început în 2011.

După căderea regimului, Israelul a luat măsuri pentru a distruge depozitele de arme ale regimului înainte ca acestea să ajungă în mâinile unor forțe ostile Israelului, pe fondul preluării haotice a puterii de către grupările rebele, dintre care multe au fost inițial asociate cu al-Qaida și alte grupări jihadiste.

Numeroase nave ale marinei militare siriene, înarmate cu rachete mare-mare, au fost distruse în lovituri efectuate de nave ale marinei israeliene luni seara în golful Minet el-Beida și în portul Latakia de pe coasta siriană, potrivit unor surse militare.

În același timp, Israelul a negat informațiile potrivit cărora forțele sale terestre ar fi depășit o zonă tampon din Înălțimile Golan pe care IDF a cucerit-o duminică și a subliniat că controlul său asupra acelei zone a fost o măsură temporară, defensivă.

„Rapoartele care circulă în unele mass-media și care susțin că trupele IDF avansează sau se apropie de Damasc sunt complet incorecte”, a scris pe X col. Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al IDF în limba arabă.

„Trupele IDF sunt prezente în interiorul zonei tampon și pe poziții defensive în apropierea frontierei pentru a proteja frontiera israeliană”, a adăugat el.

Comentariul a venit după ce Reuters, citând două surse de securitate regionale și o sursă de securitate siriană, a afirmat că trupele au ajuns la „Qatana”. Nu a fost clar dacă raportul se referea la districtul Qatana, ale cărui părți se învecinează cu zona tampon, sau la orașul Qatana, care se află la aproximativ 25 de kilometri (15,5 mile) de Damasc și la est de zona tampon.

Israelul a declarat că nu se va implica în conflictul din Siria și că confiscarea zonei tampon instituite în 1974 a fost o măsură defensivă.

Egipt, Qatar și Arabia Saudită au condamnat incursiunea în zona tampon. Arabia Saudită a declarat că mișcarea ar „ruina șansele Siriei de a restabili securitatea”.

De asemenea, trimisul special al ONU pentru Siria, Geir Pederson, a cerut marți Israelului să își oprească operațiunile în Siria.

Israelul a declarat că atacurile sale aeriene vor continua timp de mai multe zile, dar a declarat Consiliului de Securitate al ONU că nu intervine în conflictul din Siria. Israelul a declarat că a luat „măsuri limitate și temporare” doar pentru a-și proteja securitatea.

The entire world, and especially the Middle East, should be grateful and thank Israel for, as usual, doing the dirty job for everyone else, destroying dangerous chemical weapons and aircraft in Syria that could fall into the wrong hands. Be grateful. pic.twitter.com/Cb4fHPkd6b

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) December 9, 2024