După atacul israelian, o înregistrare video a agenției iraniene de știri arată instalația nucleară de la Isfahan: „Este complet sigur” / Ce este Centrul de tehnologie nucleară din Isfahan

Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim, apropiată de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), a postat un videoclip cu o legendă care spune: „Situl nuclear de la Isfahan este complet sigur”, transmite BBC.

Înregistrarea pare să arate un bărbat care își verifică ceasul în apropierea Centrului de tehnologie nucleară din Isfahan. Apoi, camera face zoom pe mai multe trupe care stau în jurul a ceea ce pare a fi o baterie de apărare aeriană.

Potrivit Asociației Nucleare Mondiale, Centrul de Tehnologie Nucleară de la Isfahan include o instalație de conversie a uraniului (UCF), care produce hexafluorură de uraniu.

Iranul introduce hexafluorură de uraniu gazos în centrifuge pentru a produce uraniu îmbogățit, care poate fi folosit pentru a produce combustibil pentru reactoare, dar și arme nucleare.

Tasnim news agency, closely affiliated to the IRGC, has published this video with the caption: „Isfahan’s nuclear site is completely safe”. pic.twitter.com/rHAxJmGGuJ

— Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) April 19, 2024