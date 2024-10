După aproape 24 de ani, al doilea film din seria Gladiator va avea premiera la Londra, în cadrul evenimentului Royal Film Performance

„Gladiator 2”, mult așteptata continuare a epopeii lui Ridley Scott, câștigătoare a premiului Oscar, își va începe campania la Londra, unde va avea loc o premieră mondială pe 13 noiembrie, conform Variety.

Paramount Pictures a făcut echipă cu cei de la The Film and TV Charity pentru a organiza premiera mondială la Royal Film Performance, un eveniment de strângere de fonduri la care, după cum sugerează și numele, participă adesea personalități regale (Ducele și Ducesa de Cambridge au fost invitați la precedenta Royal Film Performance a filmului „Top Gun: Maverick” în 2022). În timp ce filmul poate fi proiectat în altă parte în prealabil, Variety înțelege că premiera de la Londra va marca primul covor roșu al filmului, la care vor participa cei din distribuție și din echipă.

Aterizând la 24 de ani după originalul din 2000, „Gladiator 2” continuă seria epică de putere, intrigă și răzbunare plasată în Roma Antică. La ani de zile după ce a asistat la moartea veneratului erou Maximus de către unchiul său, Lucius (Paul Mescal) este forțat să intre în Colosseum după ce casa sa este cucerită de împărații tiranici care conduc acum Roma cu o mână de fier. Cu furie în suflet și cu viitorul Imperiului în joc, Lucius trebuie să se uite în trecutul său pentru a găsi puterea și onoarea de a reda gloria Romei poporului său.

„Încă de când am făcut „Gladiatorul”, an după an, mă tot întrebam „există o continuare?”. După aproape 25 de ani, suntem încântați să răspundem în sfârșit la această întrebare pentru voi și pentru publicul de pretutindeni”, a declarat Scott.

„Realizarea filmului „Gladiator 2” a confirmat citatul lui Orson Welles, conform căruia „cinematografia este cea mai bună garnitură de tren pe care un băiat o poate avea vreodată”. Mi se pare normal ca premiera din Marea Britanie a filmului „Gladiator 2” să aibă loc în beneficiul Film and TV Charity, o organizație care lucrează neobosit pentru a sprijini industria britanică. Cred că se va ridica la înălțimea așteptărilor oamenilor”.

Directorul general al Paramount Pictures U.K., John Fletcher, a adăugat: „Suntem extrem de încântați și onorați că «Gladiator 2» va fi cea de-a 72-a ediție a Royal Film Performance. Considerăm că această organizație caritabilă este un partener fantastic pentru acest film extrem de așteptat și, în numele Paramount, așteptăm cu nerăbdare să îi întâmpinăm pe toți la ceea ce sperăm că va fi o seară memorabilă.

„Sunt încântat să anunț că „Gladiator 2” a fost confirmat ca a 72-a Performanță Regală de Film”, a declarat Marcus Ryder, CEO al Film and TV Charity. „Va fi prima gală Performance în mandatul meu de șef, iar evenimentul prezintă o oportunitate de a evidenția dedicarea și talentul excepțional al celor care lucrează neobosit în spatele scenei. Acest spectacol ne permite, de asemenea, să strângem fonduri cruciale care ne permit să continuăm să oferim sprijin vital talentelor din industria filmului, a televiziunii și a cinematografiei în timp ce navighează prin vremuri dificile.”