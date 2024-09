Dronele rusești se prăbușesc pe teritoriul NATO din cauza inacțiunii noastre – ministrul lituanian de externe

Dronele rusești se prăbușesc pe teritoriul NATO din cauza inacțiunii statelor membre, afirmă ministrul lituanian de externe, Gabrielius Landsbergis, într-o postare pe rețeaua socială X (fostul Twitter), transmite publicația ucraineană European Pravda.

“Incidente de neconceput în urmă cu 3 ani sunt acum tratate ca o rutină. Nimic nu ar trebui să aterizeze în Ucraina, Letonia sau oriunde pe teritoriul NATO, dar aceasta este noua realitate pe care inacțiunea noastră a permis-o să apară”, a afirmat el.

Ministrul a adăugat că Lituania va sprijini, desigur, „un răspuns puternic al aliaților”.

Incidents unthinkable 3 yrs ago are now treated as routine. Nothing should be landing on Ukraine, or Latvia, or anywhere on NATO territory, but this is the new reality our inaction has allowed to emerge. Lithuania will of course be supporting a strong allied response.

