Drone neidentificate au survolat cea mai mare baze militară din Danemarca / Prim-ministru: ”Există o ţară care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii Europei, şi aceasta este Rusia”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Drone neidentificate au fost observate vineri seară deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca, după alte survoluri la aeroporturi în această săptămână, ţara nordică sugerând că Rusia ar putea fi implicată, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Pot confirma că am avut un incident în jurul orei 20:15 (18:15 GMT) care a durat câteva ore. Una sau două drone au fost observate în afara şi deasupra bazei aeriene” din Karup, a declarat ofiţerul de poliţie Simon Skelsjaer pentru AFP.

„Nu le-am doborât”, a adăugat el, adăugând că poliţia nu poate comenta originea dronelor. Poliţia cooperează cu armata în ancheta acesteia, a adăugat el.

Baza din Karup îşi împarte pistele cu Aeroportul Midtjylland, care a fost închis pentru scurt timp, fără a afecta traficul, deoarece nu erau programate zboruri comerciale, a declarat Skelsjaer.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat joi că Danemarca a fost victima unor „atacuri hibride” în ultimele zile, referindu-se la o formă de război neconvenţional.

Anchetatorii nu au reuşit încă să-i identifice pe cei responsabili, dar ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat joi că zborurile par a fi „opera unui actor profesionist”.

Mette Frederiksen a arătat cu degetul spre Rusia. „Există o ţară care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii Europei, şi aceasta este Rusia”, a spus ea.

Moscova a respins „ferm” orice implicare în incidentele de joi din Danemarca.

Ambasada sa de la Copenhaga le-a numit o „provocare pusă în scenă”, într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

Ministrul danez al Justiţiei, Peter Hummelgaard, a declarat la începutul acestei săptămâni că scopul atacurilor a fost „să semene frică, să creeze diviziuni şi să ne sperie”.

Zborurile cu drone au început la doar câteva zile după ce Danemarca a anunţat că va achiziţiona pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acţiune, invocând îngrijorarea că Rusia ar reprezenta o ameninţare „pentru anii următori”.

Hummelgaard a declarat că Danemarca va achiziţiona de asemenea noi capacităţi de detectare şi neutralizare a dronelor.

Miniştrii apărării din 12 ţări ale UE au convenit vineri să acorde prioritate înfiinţării unui „zid anti-drone”.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a cerut Europei să înveţe lecţiile conflictului din Ucraina şi să implementeze rapid apărarea anti-drone.

„Trebuie să acţionăm rapid”, a declarat Kubilius pentru AFP într-un interviu. „Şi trebuie să acţionăm învăţând toate lecţiile din Ucraina şi construind acest zid anti-drone împreună cu Ucraina”, a adăugat el.

Copenhaga va găzdui miercuri şi joi un summit european al şefilor de guvern.

Vineri, capitala daneză a anunţat că a acceptat oferta Suediei de a furniza tehnologia sa anti-drone pentru a asigura buna desfăşurare a întâlnirii.