Dr. Steluța Bosoancă, endocrinolog și diabetolog la MedLife: „De multe ori, copiii sunt mult mai deschiși la tratament decât părinții lor, iar această atitudine pozitivă îi poate ajuta enorm” (P)

Printre puținii medici din România care fac puncții de tiroidă. Acesta crede dr. Steluța Bosoancă, de la Hyperclinica MedLife Titan, că este cel mai mare atu profesional al ei. Când ajungi însă să o cunoști, îți dai seama că dr. Boșoancă nu este doar un foarte bun specialist în puncții, ci un medic bun în întregime: empatic, răbdător și înțelegător cu pacientul, dornic să îl ajute și dispus să meargă până în pânzele albe pentru a găsi o rezolvare pentru el.

Medic primar endocrinolog și diabetolog, Steluța Bosoancă este în echipa MedLife încă din 2011, de când a devenit specialist. A făcut mai întâi endocrinologia, pe care o numește „matematica medicinei”:

„Este destul de impresionant și frumos că noi, specialiștii în endocrinologie, putem sa intuim boala pacientului încă din momentul în care intră pe ușă: avem pacienți ori foarte înalți, ori scunzi, ori slabi, malnutriți, ori cu obezitate morbidă. Cei cu hipertiroidie sunt agitați, neliniștiți, dornici să fie văzuți cât mai repede și de cele mai multe ori dau buzna în cabinet. Cei cu hipotiroidie, în special cu mixedem, din contră – sunt lenți în mișcări și gândire. Am avut o pacientă adusă de fiică, care-și întrerupsese complet tratamentul cu hormoni tiroidieni și aproape că nu se mai putea mișca, nu te mai înțelegeai cu ea pentru că se concentra foarte greu, nu-și mai amintea mai nimic, nu puteai să legi o conversație cu ea. După o luna de tratament a revenit la control singură, complet lucidă – efectiv o altă persoană. Schimbarea este spectaculoasă și rapidă la acești pacienți”, spune doamna doctor.

Specializarea în diabet și nutriție a venit ulterior natural, ca o completare. Acesta este însă și domeniul în care are cele mai mari provocări. Nu atât profesionale, cât mai ales umane. Este vorba despre copiii care îi intră în cabinet, diagnosticați cu diabet de tip 1 și, implicit, deveniți insulino-dependenți pentru tot restul vieții. Și pentru că și în acest domeniu este unul dintre puținii specialiști care vede și copii, se întâmplă deseori ca pragul cabinetului să fie trecut de micii pacienți.

„Copiii sunt mult mai deschiși la noutăți și câteodată chiar mai înțelepți decât părinții. De cele mai multe ori, ei au aflat deja diagnosticul și vin la mine pentru o a doua opinie și cu o dorință ascunsă să le infirm veștile. Am avut un copil de 7 ani, cu diabet cunoscut de doi ani de zile, a cărui mamă nu reușea să accepte diagnosticul, și din cauza asta era foarte dezechilibrat, cu analizele foarte proaste. Iar mamei i se părea nedrept, că e foarte chinuitor pentru copil să-l înțepe de atâtea ori în fiecare zi, să-i măsoare glicemia și să-i administreze tratamentul cu insulină de 4 sau chiar mai multe ori pe zi. Deși copilul era în urmă cu creșterea, chiar el se plângea că e cel mai mic din clasă, mamei i se părea că e perfect normal, că nu e nimic în neregulă cu faptul că nu crește. I-am propus metodele noi – senzorul de glicemie și pompa de insulină ca să nu-l mai înțepe atât de des, însă tot nu a fost de acord. Copilul voia, spunea că este de acord să-și pună senzor. Și este foarte greu în astfel de situații. Deschiderea copiiilor la tratament și soluții îi poate ajuta enorm să aibă o viață mai bună”, spune medicul.

Satisfacțiile meseriei

Dr. Boșoancă este mereu la curent cu cele mai noi tehnici de tratament și se bucură atunci când le spune pacienților că pot duce o viață normală chiar dacă suferă de diabet. Tot ce au nevoie este puțină disciplină.

„Am avut o fetiță care chiar m-a impresionat. Adolescentă, avea vreo 13-14 ani, și-și pusese singură diagnosticul. A văzut că bea multe lichide, urina mult, avea poftă de dulce încontinuu și a început să se întrebe de ce. Citise, se documentase și și-a dat seama fără analize, fără nimic. A venit, a zis am aceste simptome și bănuiesc că am diabet. Și când am făcut analizele, așa era”, explică medicul.

Dr. Bosoancă este unul dintre acei medici care abundă de răbdare. Așa e firea ei, ca om, și asta o ajută foarte mult în activitatea profesională. Pentru că, în endocrinologie, pacienții trebuie ascultați – mai ales atunci când își confundă problemele emoționale cu cele hormonale. Astfel că, nu de puține ori, dr. Steluța Bosoancă a fost nevoită să joace și rol de psihoterapeut:

„Foarte mulți pacienți vin la mine mai mult ca la psiholog, se simt foarte în largul lor, iar la sfârșitul consultației îmi mulțumesc că am avut răbdare să-i ascult și să încerc să-i ajut, deși probleme lor nu sunt medicale, ci emoționale. Ei caută motive pentru stările pe care le au, dar senzațiile de nod în gât, sufocările sunt de fapt anxietate, atacuri de panică.”

Așadar, calitățile profesionale în definiția unui medic bun sunt incontestabile, admite dr. Bosoancă, însă nu sunt suficiente:

„Este foarte importantă și calitatea umană a unui medic – să aibă răbdare, să asculte pacientul, să-l ajute punctual, în funcție și de ce-și dorește și el, nu doar ce ne-am dori noi pentru el. Să-i explici ce faci și de ce faci, ca să-l convingi de cât de mult o să-l ajute tratamentul. Pentru că sunt mulți pacienți care nici măcar nu înțeleg, sunt oameni simpli, așa că trebuie să vorbești pe limba lor, altfel îi pierzi și nu reușești să-i ajuți.”

Colaborarea – o rețetă de succes în medicină

De foarte multe ori, în medicină, rețeta succesului este colaborarea. Atât cea dintre medic și pacient, cât și cea interdisciplinară. Iar în endocrinologie, cu atât mai mult – mai ales în ceea ce privește domeniile conexe, precum cardiologia și ginecologia, specializări strâns legate de starea glandelor. Bolile endocrine duc la infertilitate și hipertensiune, iar pe de altă parte – tratamentele pentru aceste afecțiuni pot determina dereglări hormonale.

„În medicină avem nevoie să ne sprijinim unii pe alții, mai ales că, de obicei, pacientul nu suferă de o singură afecțiune, ci de mai multe, și atunci trebuie să-l tratezi ca pe un ansamblu, ca pe un întreg. Așadar comunicarea cu ceilalți colegi, de alte specializări, este extrem de importantă. Fiecare ajută pe partea lui, să găsim soluția cea mai bună.”

Cât despre colaborarea cu pacienții, Dr. Bosoancă spune că „sunt speriați, de cele mai multe ori nu vor să aibă de-a face cu noi și când ajung în sistemul medical se pierd. Ori dacă nu există o comunicare și o colaborare foarte bună cu ei, ies din cabinet tot cu ideea lor. Și refuză tratamentul care poate le-ar fi salvat viața, dar ei nu au înțeles asta.”

Cel puțin o dată pe an, dr. Bosoancă participă la congrese, pentru a fi la curent cu noutățile în materie de terapii. Și ea, și soțul – la rându-i tot medic, primesc des oferte de lucru în străinătate. Le ignoră însă, le place viața aici și sunt convinși că și în România se poate face treabă și trăi bine ca medic, atât timp cât sistemul în care activezi are în prim-plan bunăstarea pacientului.

