Două organizații o critică pe Elena Lasconi pentru că s-ar fi pozitionat ”de partea celor care au comis masacrul din Israel din 7 octombrie 2023”, deși Lasconi a catalogat Hamas drept organizație teroristă și a spus că ”Israelul ar trebui să își apere demnitatea și teritoriul”

Asociația Sionistă din România și MCA România o acuză vineri într-un comunicat pe Elena Lasconi că ar fi luat ”poziție pro-palestiniană” și că ”s-a poziționat, fără nici o ezitare, de partea celor care au comis Masacrul din data de 07 Octombrie 2023”. Cele două organizații au făcut acuzațiile pe baza declarațiilor lui Lasconi dintr-o dezbatere, unde aceasta a spus că ”fiica mea este activistă pro-Palestina”. Lasconi nu a apărat în nici un moment Hamas. Într-un interviu din octombrie, ea a spus că Hamas este o organizație teroristă și că ”Israelul ar trebui să își apere demnitatea și teritoriul”.

Ce a spus mai exact Lasconi în dezbaterea organizată de Micuțu: ”Fiica mea este activistă pro-Palestina, în Paris. Ea mi-a spus multe lucruri care se întâmplă acolo, mă informează, mi-a trimis și fotografiile acelea îngrozitoare. Sunt mamă, o crimă este o crimă și nu ne putem ascunde. Da, avem nevoie de mai mult curaj. Dar, pe de altă parte, eu cred că Netanyahu o să asculte doar de vocea lui Trump. Nu cred că este înțelept să întrerupem relația cu Israelul. Trebuie să vedem și care este impactul unei astfel de decizii. Nu luăm o decizie curajoasă doar de dragul de a face asta. Dar nu sunt de acord să văd crime, copii morți”.

Ce spun cele două organizații: ”Dna Lasconi, în cadrul unei emisiuni dedicate alegerilor, a împărtășit cu publicul larg, suportul său emotiv pentru populația din Gaza. Dna Lasconi a menționat că opiniile sale se bazează pe „fotografii cu copii morți primite de la fiica sa”. Prin afirmațiile sale, dna Lasconi s-a poziționat, fără nici o ezitare, de partea celor care au comis Masacrul din data de 07 Octombrie 2023, zi în care peste 3000 de gazani au invadat localități din sudul Israelului, unde au violat, au decapitat, au ars și au măcelărit peste 1200 de bebeluși, copii, tineri și bătrâni, femei și bărbați, inclusiv Supraviețuitori ai Holocaustului”.

Comunicatul remis redacției e semnat de Maximillian Marco Katz, vicepreședinte al Asociației Sioniste din Romania și director fondator al MCA Romania. De remarcat că pagina oficială de facebook ”MCA România Comunicate de presă și sesizări” există o singură reacție față de lideri ai partidului extremist AUR în cei patru ani de când partidul condus de George Simion a intrat în Parlament, deși aceștia au înregistrat derapaje antisemite constante.

Ce a spus Elena Lasconi într-un interviu la Digi24 în 6 octombrie despre Hamas și Israel:

Rep: Avem o criză majoră în Orientul Mijlociu. Israelul a atacat infrastructura Hezbollah și l-a ucis pe liderul principal al acestei mișcări ce e considerată teroristă în întreaga lume, iar Iranul amenință că va da o replică. O întrebare foarte simplă: cine are dreptate?

Elena Lasconi: De exemplu, eu consider că dacă este să ne uităm pornind de la noi, de la granițe, de la războiul din Ucraina, ar trebui să-l privim la nivel macro. Întotdeauna civilizația democrației, a libertății, a statului de drept a avut dușmani, iar dușmanii ăștia sunt Rusia, China, Iran și, bineînțeles, teroriștii care sunt finanțați de Iran – Hezbollah și Hamas. Și ce își doresc ei e să înlocuiască civilizația cu dictatura. Noi ne-am uitat întotdeauna spre direcția Vest și am reușit după 1989, după intrarea în NATO și aderarea la UE. Cine are dreptate? Întotdeauna au dreptate cei care iubesc libertatea și democrația. Eu cred că nu au dreptate cei care își doresc să instaureze dictatura.

Moderator: Sunteți pro-Israel sau pro-Palestina?

Elena Lasconi: Asta este o întrebare grea pentru că mor oameni în ambele părți, dar atât timp cât Iranul finanțează și înarmează Hamas și Hezbollah și au intrat peste Israel, consider că Israelul ar trebui să își apere demnitatea și teritoriul. Faptul că ei deja au intrat în Liban, mi se pare că acest conflict escaladează. Am văzut că poziția Statelor Unite este că îi sprijină pe israelieni. Vom vedea ce se întâmplă, dar situația nu este ușoară în Orientul Mijlociu.

Publicitate electorală