Dosarul militar al lui Tim Walz este pus sub lupă, după ce JD Vance, oponentul său republican, a lansat un atac de discreditare

Dosarul militar al guvernatorului din Minnesota, Tim Walz, partenerul de cursă electorală al Kamalei Harris, este supus unei noi examinări după ce miercuri, adversarul său republican, senatorul JD Vance din Ohio, care este veteran al războiului din Irak, i-a atacat cariera în armată, relatează CBS News, transmite News.ro.

Tim Walz a servit atât în Garda Naţională a armatei din Nebraska, cât şi în Garda Naţională a armatei din Minnesota, câştigând medalii şi desfăşurând misiuni în sprijinul Operaţiunii Enduring Freedom din Afganistan. Dar ultimele sale zile de serviciu în armată au fost puse sub semnul întrebării, concentrându-se asupra gradului său şi dacă nu cumva s-a retras pentru a evita o desfăşurare în Irak în 2005.

O analiză CBS News a dosarului militar al lui Walz şi a declaraţiilor Gărzii Naţionale a Armatei din Minnesota arată că Walz a obţinut gradul de sergent major de comandă, dar a fost redus la gradul de sergent principal după pensionare, deoarece nu a finalizat cursurile pentru academia de sergenţi majori a armatei SUA. În ceea ce priveşte Irakul, înregistrările arată că Walz s-a pensionat înainte ca batalionul său să fie mobilizat şi desfăşurat în Irak. O declaraţie din 2005 de pe site-ul său indică faptul că Walz a fost iniţial pregătit să plece în Irak în timpul candidaturii sale pentru Congres. CBS News i-a cerut lui Walz să comenteze când a decis să se retragă.

Walz s-a retras din Batalionul 1 al Gărzii Naţionale a armatei din Minnesota în 2005, după mai mult de 24 de ani de serviciu, a declarat Garda Naţională din Minnesota pentru CBS News. Walz s-a înrolat pentru prima dată în Garda Naţională a armatei din Nebraska în aprilie 1981, servind ca sergent superior de infanterie şi specialist administrativ. În 1996, Walz s-a transferat în Garda Naţională a armatei din Minnesota, unde a lucrat mai întâi ca membru al echipajului de tunuri şi sergent superior de artilerie de câmp. Purtătorul de cuvânt al Gărzii Naţionale din Minnesota, lt. col. Kristen Augé, a declarat pentru CBS News că Walz „a deţinut mai multe funcţii în cadrul artileriei de campanie, cum ar fi şef de baterie de tragere, sergent de operaţiuni, sergent principal şi şi-a încheiat cariera ca sergent major de comandă pentru batalion”.

Walz a fost detaşat în august 2003 în sprijinul Operaţiunii Enduring Freedom. Garda Naţională din Minnesota a declarat pentru CBS News că batalionul a sprijinit misiuni de securitate în diferite locaţii din Europa şi Turcia. Walz a fost staţionat la Vicenza, Italia, la acea vreme şi s-a întors în Minnesota în aprilie 2004.

În cei peste 24 de ani de serviciu, Walz a obţinut mai multe medalii de laudă şi realizări militare.

CONTROVERSE CU PRIVIRE LA O DESFĂŞURARE ÎN IRAK ÎN 2005

Miercuri, JD Vance, care candidează pentru vicepreşedinţie alături de Donald Trump, a reluat afirmaţiile potrivit cărora Walz s-a retras din Garda Naţională pentru a evita desfăşurarea în Irak.

„Când Corpul de Infanterie Marină al Statelor Unite, când Statele Unite ale Americii, mi-au cerut să merg în Irak pentru a-mi servi ţara, eu am făcut-o. Am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac, am făcut-o cu onoare şi sunt foarte mândru de acest serviciu”, a declarat Vance. „Când Tim Walz a fost rugat de ţara sa să meargă în Irak, ştiţi ce a făcut? A renunţat la armată şi a lăsat unitatea sa să plece fără el – un fapt pentru care a fost criticat agresiv de mulţi dintre oamenii cu care a servit”, a adăugat senatorul de Ohio.

Campania Harris-Walz a răspuns cu o declaraţie care spune: „După 24 de ani de serviciu militar, guvernatorul Walz s-a retras în 2005 şi a candidat pentru Congres, unde a prezidat Comitetul pentru veterani şi a fost un avocat neobosit pentru bărbaţii şi femeile noastre în uniformă – iar ca vicepreşedinte al Statelor Unite va continua să fie un campion neobosit pentru veteranii şi familiile noastre militare”.

Campania a mai spus: „În cei 24 de ani de serviciu, guvernatorul a purtat, a tras şi i-a instruit pe alţii să folosească arme de război de nenumărate ori. Guvernatorul Walz nu ar insulta sau submina niciodată serviciul unui american pentru această ţară – de fapt, îi mulţumeşte senatorului Vance pentru că şi-a riscat viaţa pentru ţara noastră. Aceasta este calea americană”.

Afirmaţiile făcute de Vance au resuscitat vechi acuze făcute atunci când Walz a candidat pentru funcţia de guvernator al statului Minnesota în 2018. Atunci, veteranii retraşi din armată Thomas Behrends şi Paul Herr, ambii sergenţi majori, au postat pe Facebook o lungă scrisoare în care îl acuzau pe Walz că şi-a „înfrumuseţat” cariera militară şi că şi-a abandonat batalionul Gărzii Naţionale a Armatei înainte de o desfăşurare, în 2005, în Irak.

În scrisoare, Behrends şi Herr scriau că, la începutul anului 2005, unitatea lui Walz – Batalionul 1, 125th Field Artillery – urma să fie trimisă în Irak. La momentul respectiv, Walz era sergent major de comandă al unităţii. Behrends şi Herr au susţinut că, din momentul în care unităţii i s-a spus să se pregătească pentru o desfăşurare în Irak şi până în momentul în care Walz s-a pensionat, acesta le-a spus celorlalţi conducători ai armatei că va merge în Irak, dar ulterior şi-a dat demisia înainte de desfăşurare pentru a evita să meargă într-o zonă de luptă.

Walz a declarat că a părăsit Garda pentru a candida la Congres, potrivit Star Tribune. În 2006, Walz a câştigat alegerile pentru Congres împotriva unui republican în funcţie de şase mandate.

Garda Naţională a Armatei din Minnesota a declarat pentru CBS News că Walz s-a pensionat pe 16 mai 2005 şi că unitatea lui Walz – Batalionul 1, 125th Field Artillery – a primit ordin de mobilizare în Irak la 14 iulie 2005. Ordinul oficial de mobilizare a fost primit pe 14 august în acelaşi an, iar unitatea s-a mobilizat în octombrie.

GRADUL LUI WALZ

Biografiile oficiale de pe site-ul guvernului din Minnesota şi de pe site-ul vicepreşedintei Kamala Harris îl descriu pe Walz ca fiind „sergent major de comandă pensionat”. Cu toate acestea, documentele examinate de CBS News arată că acest lucru nu este corect; deşi Walz a servit la un moment dat ca sergent major de comandă, el s-a retras cu un grad inferior.

Veteranul armatei Anthony Anderson, care obţine în mod obişnuit dosare militare de la Departamentul Apărării prin intermediul Legii privind libertatea de informare şi care a colaborat cu CBS News la articole similare, a furnizat dosarele lui Walz pentru revizuire. CBS News a solicitat documentele şi de la Garda Naţională. Unul dintre documente arată că Walz a revenit de la gradul de sergent-major la cel de sergent-major comandant atunci când s-a retras din Garda Naţională din Minnesota în mai 2005.

Soldaţii armatei promovaţi la gradul de sergent major sau sergent major de comandă sunt obligaţi să participe la cursul pentru sergenţi majori sau la ceea ce era cunoscut anterior sub numele de Academia sergenţilor majori ai armatei SUA. Lt. col. Augé, purtătorul de cuvânt al Gărzii Naţionale din Minnesota, a declarat pentru CBS News că Walz s-a pensionat ca sergent-major în 2005 pentru „beneficii”, deoarece nu a urmat cursuri suplimentare la Academia de sergenţi majori a armatei SUA. În timp ce Walz poate spune că a servit ca sergent major de comandă în Garda Naţională a Armatei din Minnesota, biografiile sale oficiale sunt incorecte atunci când se referă la el ca la un „sergent major de comandă pensionat”, conchide CBS News.

Atacurile lui Vance asupra lui Walz amintesc de campania din 2004 de discreditare a candidatului democrat la preşedinţie John Kerry, care a servit în Vietnam şi a criticat ulterior războiul – un efort condus de atunci de Chris LaCivita, care în prezent este consilier principal al campaniei Trump, observă POLITICO. Rămâne de văzut dacă tactica va avea acelaşi succes 20 de ani mai târziu, când candidatul republican la prezidenţiale a evitat serviciul militar, iar Vance, în ciuda detaşării sale în Irak, nu are nici el experienţă de luptă.