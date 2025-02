Donald Trump vrea un acord de 500 de milioane de dolari cu Ucraina pentru mineralele ei rare şi gaze, în schimbul unui acord de securitate

Preşedintele Donald Trump a declarat într-o discuţie pe care a avut-o vineri cu „The New York Post” că doreşte să încheie un acord de 500 de milioane de dolari cu preşedintele Volodimir Zelenski pentru a avea acces la minereurile rare şi la depozitele de gaz din Ucraina, în schimbul unor garanţii de securitate pe care SUA le-ar da într-o potenţială soluţie de pace la războiul în curs, transmite News.ro.

Într-un interviu acordat vineri agenţiei Reuters, preşedintele Zelenski i-a oferit lui Trump un parteneriat – minerale rare în schimbul securităţii – şi a spus că ar dori să discute cu preşedintele american înainte ca acesta să vorbească cu Vladimir Putin.

Ucraina, care doreşte continuarea sprijinului SUA în războiul său cu Rusia, aşteaptă cu nerăbdare o vizită în această lună a trimisului special al lui Trump pentru regiune, Keith Kellogg, potrivit şefului de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak. Iermak a vorbit cu Kellogg despre subiecte care includ situaţia de pe câmpul de luptă, siguranţa civililor ucraineni şi întâlnirile de la Conferinţa anuală de securitate de la Munchen de la sfârşitul acestei luni.

De asemenea, în interviul pentru Reuters, Zelenski a dezvăluit că Kievul şi Casa Albă discută despre ideea de a utiliza vastele depozite subterane de gaze ale Ucrainei pentru a stoca gaz natural lichefiat din SUA.

Donald Trump declarase la începutul săptămânii că doreşte să negocieze un „acord” cu Ucraina astfel încât Kievul să ofere în schimbul ajutorului american o „garanţie” în privinţa pământurilor sale rare. Ideea nu este nouă şi vine chiar de la Kiev. Într-un plan de pace prezentat în octombrie anul trecut, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski propusese, fără a menţiona în mod explicit pământurile rare, un „acord special” cu partenerii ţării sale, care să permită „protecţia comună” şi „exploatarea comună a resurselor strategice ale ţării sale”. El a dat ca exemplu „uraniul, titanul, litiul, grafitul şi alte resurse strategice valoroase”.

„Încercăm să găsim un acord cu Ucraina prin care să-şi pună pământurile rare şi alte lucruri drept garanţie în schimbul a ceea ce le oferim”, a declarat luni preşedintele american în timpul unei discuţii cu jurnaliştii în Biroul Oval. „Vreţi ca Ucraina să dea pământurile sale rare Statelor Unite?”, l-a întrebat un reporter. „Da”, a răspuns Donald Trump, „vreau asigurări cu privire la pământurile rare”.

Ucraina şi-a reglat rapid abordarea politicii externe pentru a se alinia la viziunea tranzacţională asupra lumii prezentată de noul şef al Casei Albe, cel mai important aliat al Ucrainei. Zelenski a subliniat însă că Kievul nu propune „cedarea” resurselor sale, ci oferirea unui parteneriat reciproc avantajos pentru dezvoltarea comună. „Americanii au ajutat cel mai mult şi, prin urmare, americanii ar trebui să câştige cel mai mult. Ei ar trebui să aibă această prioritate şi o vor avea. Aş dori, de asemenea, să vorbesc despre acest lucru cu preşedintele Trump”, a declarat Zelenski vineri în interviul pentru Reuters.



În discuţia cu The New York Post, care a avut loc vineri la bordul Air Force One, Trump a dezvăluit că a vorbit la telefon cu liderul rus, Vladimir Putin, pentru a încerca să negocieze încetarea războiului din Ucraina, dar nu a dat detalii. Kremlinul, la rândul său, a spus că nu poate nici să confirme, nici să infirme existenţa acestei convorbiri. Cert este însă că în ultimele săptămâni sunt tot mai multe informaţii şi eforturi pentru contacte directe, care să fie un preambul la negocierea unei soluţii pentru încetarea războiului purtat de Rusia în Ucraina.

„Mai bine nu aş spune”, a spus Trump când a fost întrebat de câte ori a vorbit cu Putin.

Pe site-ul Kremlinului, ultimul comunicat oficial despre o convorbire între cei doi lideri datează din 2020, după cum a subliniat purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.

Donald Trump crede că lui Putin „îi pasă” de crimele de pe câmpul de luptă. „El vrea să vadă că oamenii nu mai mor”, a spus Trump în discuţia cu The New York Post „Toţi acei oameni morţi. Tineri, tineri, oameni frumoşi. Sunt ca şi copiii tăi, două milioane dintre ei – şi fără niciun motiv”, a comentat Trump, sugerând un bilanţ al războiului – 2 milioane de victime – care este imposibil de verificat. Recent, preşedintele Volodimir Zelenski indica un bilanţ de 45.000 de morţi de partea ucraineană şi 390.000 de răniţi. În ceea ce priveşte pierderile ruseşti, Zelenski susţine că Rusia a pierdut aproximativ 350.000 de militari în luptă. Alţi 50-70.000 sunt dispăruţi, iar 600-700.000 au fost răniţi.

Războiul, care în curând împlineşte trei ani, „nu s-ar fi întâmplat niciodată”, a reafirmat Trump, dacă el ar fi fost preşedinte în 2022. „Am avut întotdeauna o relaţie bună cu Putin”, a spus el, spre deosebire de predecesorul său, Joe Biden. „Biden a fost o ruşine pentru naţiunea noastră. O ruşine totală”, a comentat Trump.

Şeful Casei Albe susţine că are un plan concret pentru a pune capăt războiului, dar, din nou, nu a dat detalii. „Sper că este rapid. În fiecare zi mor oameni. Acest război este atât de rău în Ucraina. Vreau să pun capăt acestui lucru nenorocit”, a declarat el. Apoi, adresându-i-se consilierului pentru securitate naţională Mike Waltz, care i se alăturase în biroul său de la bordul Air Force One vineri seara, preşedintele a spus: „Să începem aceste întâlniri. Ei vor să se întâlnească. În fiecare zi mor oameni. Tinerii soldaţi frumoşi sunt ucişi. Bărbaţi tineri, ca fiii mei. De ambele părţi. Pe tot câmpul de luptă” – a relatat The New York Post.

Potrivit publicaţiei americane, vicepreşedintele Vance se va întâlni săptămâna viitoare cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

Pe de altă parte, Donald Trump declarase, tot vineri, dar la Casa Albă, că probabil se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre războiul Rusiei din Ucraina. El îşi exprimase, totodată, interesul de a vorbi cu Vladimir Putin, fără a menţiona că a făcut-o deja, aşa cum a declarat pentru The New York Post.

„Acest conflict trebuie să se încheie, într-o manieră durabilă, deoarce nu mai poate fi susţinut de niciuna dintre părţile implicate”, sublinia secretarul de stat Marco Rubio într-un interviu acordat la sfârşitul lunii trecute. Sâmbătă, Ambasada SUA la Bucureşti a reluat într-o postare pe Facebook ideile exprimate de Marco Rubio, inclusiv necesitatea de a fi făcute concesii. „Războiul din Ucraina trebuie să se încheie printr-o soluţie negociată, în care ambele părţi vor trebui să facă concesii. Acest proces va necesita o diplomaţie fermă şi abilă. Doar Statele Unite, sub conducerea preşedintelui Trump, pot transforma acest obiectiv în realitate”, afirmă Ambasada SUA în România.

„Am făcut cumva oamenii să creadă că Ucraina ar fi capabilă nu doar să învingă Rusia, ci să o distrugă, să o împingă înapoi la cum arăta lumea în 2012 sau 2014, înainte ca ruşii să ia Crimeea şi altele asemenea. Iar rezultatul, ceea ce au cerut în ultimul an şi jumătate, este să finanţeze un impas, un impas prelungit, în care suferinţa umană continuă. Între timp, Ucraina este dată înapoi cu 100 de ani; reţeaua lor energetică este distrusă. Adică, cineva va trebui să plătească pentru toată această reconstrucţie ulterioară. Şi câţi ucraineni au părăsit Ucraina, trăind acum în alte ţări? S-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată. Adică, acesta este viitorul lor, şi este în pericol în această privinţă. Aşadar, punctul de vedere al preşedintelui este că acesta este un conflict prelungit şi că trebuie să se încheie. Acum, trebuie să se încheie printr-o negociere. În orice negociere, ambele părţi vor trebui să renunţe la ceva”, a punctat Marco Rubio în podcastul cu jurnalista Megyn Kelly de la sfârşitul lunii ianuarie.

Şeful diplomaţiei americane sublinia că este nevoie de concesii, dar a admis că negocierea cere timp. Pe de altă parte, a transmis ideea că o continuare a finanţării războiului din Ucraina nu ar fi pragmatică şi nu va duce nicăieri.

„Va fi munca diplomaţiei dure, ceea ce obişnuiam să facem în lume în trecut, şi eram realişti în această privinţă. Dar ambele părţi într-o negociere trebuie să cedeze ceva. Şi acest lucru va lua timp, dar cel puţin avem un preşedinte care recunoaşte că obiectivul nostru este ca acest conflict să se încheie, şi trebuie să se încheie într-un mod durabil, deoarece este un conflict nesustenabil – din toate părţile, în cele din urmă este nesustenabil. Rusia plăteşte un preţ mare pentru acest lucru în propria sa economie, rata inflaţiei şi altele asemenea. Dar, până la urmă, aceasta este poziţia preşedintelui şi acesta este adevărul. Şi cred că chiar şi un număr tot mai mare de democraţi ar recunoaşte acum că ceea ce am finanţat este un impas, un conflict prelungit şi poate chiar mai rău decât un impas, unul în care Ucraina este distrusă treptat şi pierde tot mai mult teritoriu. Aşadar, acest conflict trebuie să se încheie (…). Cred că numai Statele Unite, sub conducerea preşedintelui Trump, pot face acest lucru posibil. Dar nu va fi uşor şi va dura ceva timp. Dar cu siguranţă este ceva ce ştiu – că este puternic angajat să vadă că se întâmplă”, a declarat Marco Rubio.

Între timp, oamenii apropiaţi lui Trump care se ocupă de această problemă şi-au intensificat contactele cu Kievul şi Moscova. Zelenski a declarat că datele de lucru pentru vizita unei delegaţii americane în Ucraina au fost deja stabilite.