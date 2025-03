Donald Trump, despre George Clooney, după ce actorul l-a criticat într-un interviu: ”Star de cinema de mâna a doua și expert politic ratat”

Donald Trump l-a luat în vizor pe actorul și activistul democrat proeminent George Clooney, respingând interviul său acordat emisiunii de știri 60 Minutes de la televiziunea americană ca fiind o „umflătură totală”, arată The Guardian.

Starul premiat cu Oscar a fost subiectul emisiunii de duminică pentru a-și promova debutul pe Broadway, într-o versiune scenică a filmului Good Night, and Good Luck, în care îl interpretează pe jurnalistul veteran Edward R Murrow, care a luat parte la o confruntare istorică televizată cu senatorul Joseph McCarthy.

În cadrul interviului, Clooney, în vârstă de 63 de ani, a vorbit despre decizia sa de a renunța la sprijinul acordat fostului președinte Joe Biden, scriind un editorial în New York Times despre care se crede că a fost esențial în decizia lui Biden de a demisiona. Lupta dintre guvern și presă, a spus Clooney, este o „luptă de veacuri”.

„Vedeți cum se întâmplă la LA Times, vedeți cum se întâmplă la Washington Post”, a spus el, referindu-se la protestele personalului celor două titluri față de proprietarii lor de dreapta, ambii luând măsuri drastice împotriva ziarelor care au ales să susțină un candidat la alegerile de anul trecut.

Clooney a făcut o paralelă între evenimentele dramatizate de Good Night, and Good Luck și dificultățile cu care se confruntă astăzi reporterii în căutarea adevărului. Actorul a citat recenta înțelegere pentru defăimare încheiată de Trump cu ABC News, în valoare de 16 milioane de dolari, precum și procesul de 20 de miliarde de dolari pentru „amestecul alegătorilor” intentat de Trump împotriva CBS în octombrie anul trecut, în care a susținut că 60 Minutes a „editat în mod înșelător” un interviu cu rivala sa, Kamala Harris, pentru a o prezenta într-o lumină mai favorabilă.

Clooney susține: „Când celelalte trei puteri eșuează, când puterea judecătorească, executivă și legislativă ne dezamăgesc, a patra putere trebuie să reușească”.

„ABC tocmai a încheiat un proces cu administrația Trump. Și CBS News este în proces … Vedem această idee de a folosi guvernul pentru a speria sau amenda sau a folosi corporațiile – pentru a face jurnaliștii mai mici.”

„Guvernelor nu le place libertatea presei. Nu le-a plăcut niciodată. Și asta este valabil indiferent dacă ești conservator, liberal sau de orice altă parte ai fi. Nu le place presa”, a adăugat el.

Trump a postat pe Truth Social, platforma lui Trump de socializare, un răspuns la argumentele lui Clooney și pentru a oferi o ofensivă împotriva emisiunii.

„De ce ar face 60 Minutes, acum extrem de discreditat, un „puff piece” (o laudă exagerată trad.) total despre George Clooney, un „star” de cinema de mâna a doua și un expert politic ratat”, a scris Trump.

„A luptat din greu pentru alegerea lui Sleepy Joe, iar apoi, imediat după dezbatere, l-a părăsit ca pe un câine. Mai târziu, presupun că la ordinele taberei Obama, a împins totul pentru „Kamala”, doar pentru a realiza curând că acest lucru nu va funcționa prea bine.”

El și-a reiterat apoi afirmațiile anterioare împotriva emisiunii, spunând „60 Minutes chiar a introdus în mod fraudulos răspunsuri false în interviul ei dezastruos, difuzat chiar înainte de ziua alegerilor, într-unul dintre cele mai jenante și necinstite evenimente din istoria emisiunilor … Și acum George Clooney din nou? Agentul său de presă ar trebui să facă o avere!!!”

Întrebat despre articolul său în care îi cerea lui Biden să se retragă deoarece simțea că pur și simplu „nu poate câștiga”, Clooney, al cărui tată a fost jurnalist, a spus: „Voi face un fel de ușor. Am fost crescut să spun adevărul.

„L-am văzut pe președinte de aproape pentru această strângere de fonduri și am fost surprins. Și așa mă simt ca și cum ar fi existat o mulțime de profiluri în lașitate în partidul meu prin toate astea. Și nu am fost mândru de asta. Și, de asemenea, am crezut că trebuie să spun adevărul … La acea vreme, Trump a ripostat la Clooney pentru articolul său, numindu-l un „actor de film fals” care „nu a fost niciodată aproape de a face un film mare”.

„Ce știe Clooney despre orice?” a adăugat Trump. „Clooney ar trebui să iasă din politică și să se întoarcă la televiziune. Filmele nu au funcționat niciodată cu adevărat pentru el!!!”

Prezent la talkshow-ul lui Stephen Colbert săptămâna trecută pentru a-și promova piesa, Clooney a fost întrebat ce părere are despre înfrângerea lui Harris de anul trecut.