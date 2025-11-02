Dominic Fritz: Să nu credem că Nicușor Dan a câștigat, iar ceilalți nu au învățat să se organizeze. Au învățat să pună pe afiș candidați care par mai spălați / Cine a stat lângă alde Ciolacu, Ciucă, Antonescu nu poate pretinde acum să fie succesorul lui Nicușor Dan

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, că cine a stat lângă alde Ciolacu, Ciucă, Antonescu în campaniile electorale nu poate pretinde acum să fie succesorul lui Nicușor Dan.

„Suntem într-un moment în care nu ne putem baza pe faptul că lucrurile pur și simplu vor continua, că victoriile lui Nicușor Dan și victoriile și ale USR vor continua. Acum lucrurile sunt puse din nou sub semnul întrebării. Și e bine așa, așa funcționează democrația. O dată la 4 ani trebuie din nou să ieșim la această luptă împotriva balaurului”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR a subliniat miza alegerilor din București din 7 decembrie.

„Resursele cu care ducem această luptă sunt inegale. Să nu credem că și Nicușor Dan a câștigat, iar ceilalți nu au învățat să se organizeze. Au învățat să pună pe afiș candidați care par mai spălați, să manipuleze încrederea voastră cu sondaje false, cum să folosească exact acele resurse ale unui oraș pe care au pus mâna împotriva unei continuități, a unui drum onest pe care Nicușor Dan l-a deschis”, a adăugat el.

Fritz a mai spus că „nu e o luptă ușoară”, dar e o luptă nu pentru Cătălin Drulă sau pentru USR, ci pentru București.

„Cine l-a sabotat pe Nicușor Dan, cine l-a blocat pe Nicușor Dan nu poate să aibă acum pretenții să fie succesorul lui. Cine a stat lângă alde Ciolacu, Ciuă, Antonescu, cine a stat lângă ei în campanii electorale nu poate pretinde acum să fie succesorul lui Nicușor Dan”, a susținut Dominic Fritz.

Principalele declarații ale lui Dominic Fritz:

Acum 10 ani a fost un moment extrem de dureros în viața acestui oraș, al acestei țări, care a însemnat un moment de cotitură. Pentru Cătălin a fost un moment, după ce a căzut Guvernul de a nu mai sta pe margine, pentru mine a fost un moment de a înțelege că e nevoie de implicare personală. Nicușor Dan a fondat un partid cu numele USR. Nouă ani au trecut de atunci

Acel moment care a fost pentru mulți dintre noi momentul de a aprinde focul în inima noastră, de a ne implica s-a transformat într-o dezamăgire uriașă când în 2016 toată țara era din nou roșie. Și am învățat că niciun pas înainte nu este ireversibil.

Am văzut și în 2017 când iar am fost în stradă, am stat în frig, am protestat împotriva OUG 13. Opt ani mai târziu, premierul OUG 13 în câteva zile va fi ales președintele PSD.

Și suntem din nou în momentul în care de două ori bucureștenii au reușit să se impună împotriva unei mașinării transpartinice care pusese mâna pe toate resursele orașului. De două ori bucureștenii l-au ales primar pe Nicușor Dan, apoi o țară întreagă l-a ales președinte

Suntem într-un moment în care nu ne putem baza pe faptul că lucrurile pur și simplu vor continua, că victoriile lui Nicușor Dan și victoriile și ale USR vor continua. Acum lucrurile sunt puse din nou sub semnul întrebării. Și e bine așa, așa funcționează democrația.

O dată la 4 ani trebuie din nou să ieșim la această luptă împotriva balaurului.

Este o bătălie nu cu mize mici, o bătălie unde probabil o să zic, aș fi putut să trăiesc până în decembrie și fără alegeri, dar e o bătălie pentru fiecare cetățean al Bucureștiului.

În 7 decembrie, bucureștenii vor avea ales din nou pentru o viziune în care administrația e o afecere pentru câțiva privilegiați sau un oraș cu mii și mii de resurse și sute de mii de oameni care vor să se implice și care ar putea să schimbe viața fiecăruia.

Resursele cu care ducem această luptă sunt inegale.

Să nu credem că și Nicușor Dan a câștigat, iar ceilalți nu au învățat să se organizeze. Au învățat să pună pe afiș candidați care par mai spălați, să manipuleze încrederea voastră cu sondaje false, cum să folosească exact acele resurse ale unui oraș pe care au pus mâna împotriva unei continuități, a unui drum onest pe care Nicușor Dan l-a deschis.

Cătălin Drulă, îl cunosc din 2018, când am făcut primii pași în politica românească.

De atunci, l-am redescoperit pe Cătălin și vreau să vă spun. Cătălin e un om extrem de drept, de corect, care poate fi și dur atunci când e nevoie, un om puternic, dar un om extrem de sensibil. Și în multe momente critice pentru această țară și pentru București, l-am văzut îngândurat, uneori și frustrat, uneori și dezamăgit. Cătălin Drulă înțelege frustrarea, dezamăgirea oamenilor. De fiecare dată a reușit să transforme frustrarea, dezamăgirea, uneori și furia într-o energie pozitivă.

Această luptă nu e ușoară.

Nu am pus acum toată responsabilitatea pe umerii lui Cătălin, îi dorim succes și mergem acasă. Acest impreună pe drumul onest e un angajament al nostru față de Cătălin Drulă, față de Nicușor Dan și față de fiecare bucureștean că în următoarele 5 săptămâni vom face tot ce ține de noi pentru a câștiga aceste alegeri.

Cine l-a sabotat pe Nicușor Dan, cine l-a blocat pe Nicușor Dan nu poate să aibă acum pretenții să fie succesorul lui.

Cine a stat lângă alde Ciolacu, Ciucă, Antonescu, cine a stat lângă ei în campanii electorale nu poate pretinde acum să fie succesorul lui Nicușor Dan.

Cine acum se trezește stresat că într-un sistem fără două tururi o astfel de alegere e complicată și într-adevăr e un pericol să iasă un candidat extremist pentru București și ăsta ar fi motivul să încercăm iar experimente cu candidat unic, spun foarte clar: dacă vreți altceva, haideți cu primari în două tururi. SĂ terminăm cu prostia asta, că de fiecare înainte de alegeri vin la noi partidele vechi și spun haideți cu candidat unic că altfel câștigă extremiștii. Nu mai merge așa. Haideți cu primari în două tururi și va candida cel mai onest.

Nu se mai poate cu alegeri în două tururi în 7 dec și de aceea responsabilitatea noastră e uriașă nu pentru Cătălin Drulă, că el o să se descurce, nici pentru USR că și noi o să ne descurcăm, ci pentru București.

Are cineva nuntă în următoarele săptămâni? În afară de domnul președinte

Dacă nu aveți o nuntă planificată nu aveți niciun motiv să nu faceți campanie în următoarele cinci săptămâni pentru București, pentru Cătălin Drulă.

Nimeni să nu plece azi cel puțin o poză trimisă în grupul de Whatsapp la o bunică, la grupul de prieteni.