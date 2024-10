Doliu în sportul italian: Schioarea Matilde Lorenzi a murit la doar 20 de ani după ce a căzut în timpul unui antrenament

Matilde Lorenzi a murit la doar 20 de ani, informează Gazzetta dello Sport. Una dintre cele mai promițătoare sportive din generația ei, Matilde a căzut în timpul unui antrenament, s-a lovit rău la cap, iar rănile i-au fost fatale.

Sportiva a căzut rău în timpul unui antrenament desfășurat la Val Senales.

„A pierdut controlul și s-a lovit violent cu capul de suprafața înghetață a pârtiei Grawand G1. A fost imediat intubată, transportată cu elicopterul la spitalul San Maurizio din Bolzano. Starea ei s-a agravat, iar medicii nu au mai putut să o salveze”, notează sursa citată.

„Mi se spune că sunt talentată, dar acest lucru trebuie susținut de foarte multă muncă.

Muntele este un loc în care să te simți liber și să te lași purtat de val. Îmi place și fără zăpadă pentru alergare și ciclism”, spunea Matilde într-un interviu pentru presa italiană.

Sono addolorato per la scomparsa a soli 20 anni di Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro. Un talento cristallino spezzato dal destino. Mi stringo al dolore dei suoi familiari, amici, compagni di squadra del gruppo sportivo dell’ @Esercito . Riposa in pace giovane campionessa. pic.twitter.com/jBDU2H3pH5

Non ce l’ha fatta #MatildeLorenzi, giovane talento dello sci, caduta ieri in Val Senales. Aveva 19 anni. Le è stata fatale la sbandata di ieri ad altissima velocità in allenamento. Le sue condizioni erano apparse subito disperate.

Di @GiacPrioreschi #GR1 pic.twitter.com/5txcEzZX9j

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 29, 2024