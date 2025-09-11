Doi tineri ucraineni au cerut ajutorul autorităţilor române pentru a fi recuperaţi din zona montană

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Doi tineri ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au cerut, joi seara, ajutorul autorităţilor române pentru a fi recuperaţi, a informat directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Echipa noastră, împreună cu Poliţia de Frontieră din localitatea Valea Vişeului – structură din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, intervin pentru a recupera doi cetăţeni ucraineni de 23 de ani, aflaţi în dificultate după zile întregi în munţi. Aceştia au alertat 112, fiind uzi, fără provizii si în imposibilitatea de a se mai orienta. Localizarea a fost posibilă datorită STS, locaţia lor fiindu-ne cunoscuta în acest moment fapt care uşurează misiunea echipelor de salvare”, a precizat Dan Benga.

Conform sursei citate, cei doi tineri se află în apropierea Vârfului Polonica, la aproximativ 1.700 metri altitudine. În zona montană plouă abundent, iar vizibilitatea este redusă.