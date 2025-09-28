G4Media.ro
Doi ostatici în oraşul Gaza, pierduți de Hamas / Organizația teroristă anunță…

tunel hamas al shifa idf
Doi ostatici în oraşul Gaza, pierduți de Hamas / Organizația teroristă anunță că a pierdut contactul cu ei din cauza unor raiduri israeliene

Ramura armată a mişcării islamiste Hamas a declarat duminica aceasta că a pierdut contactul cu doi ostatici în oraşul Gaza din cauza unor raiduri israeliene, potrivit unul comunicat, informează AFP, transmite Agerpres.

„Brigăzile Al-Qassam anunţă că au pierdut contactul cu doi prizonieri (…) în urma unor operaţiuni militare brutale şi atacuri violente în cartierele Sabra şi Tal al-Hawa, în ultimele 48 de ore”, se spune în acest comunicat.

În trecut, mişcarea islamistă a mai anunţat că a pierdut contactul cu un ostatic israeliano-american, ce a fost eliberat la câteva zile după acest anunţ.

După lansarea ofensivei sale asupra oraşului Gaza, armata israeliană a ordonat de mai multe ori palestinienilor să se îndrepte spre sud.

De la tribuna Naţiunilor Unite, Benjamin Netanyahu a promis vineri că va „termina lucrul” contra Hamas, în pofida condamnărilor ferme pe plan internaţional după intensificarea ofensivei.

Atacul din 7 octombrie 2023 a dus de partea israeliană la moartea a 1.219 de persoane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ stabilit de AFP pe baza datelor oficiale.

Dintre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului, 47 mai sunt ţinute în Gaza, dintre care 25 sunt considerate de armata israeliană moarte.

Ofensiva israeliană întreprinsă ca represalii în Fâşia Gaza a făcut 66.025 de morţi, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătăţii al guvernului Hamas, considerate fiabile de ONU.

