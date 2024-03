Doi ieșeni înrolaţi în armata ucraineană luptă pe teritoriul Rusiei / ”Un singur român a murit pe front”

După două săptămâni de tăcere și temeri că au căzut în luptă, a apărut informația că cei doi ieșeni care luptă în Ucraina se află în Rusia. Nu au fost capturați ci luptă alături de soldați voluntari ruși din armata Ucrainei, împotriva armatei ruse, dar pe teritoriul Federației Ruse, anunță Ziarul de Iași.

Se știe că teritoriul Federației Ruse a fost atacat în urmă cu o săptămână în regiunile Belgorod și Kursk, iar Ministerul Apărării din Rusia precizase la un moment dat că au fost respinse acele incursiuni armate. Numai că ieșenii susțin ieri că înaintează în teritoriul rusesc în fiecare zi.

Romanian Battlegroup ”Getica” – contingentul în care luptă cei doi ieșeni sub indicativele «Grandpa» și «Hunter» se află printre unitățile care atacă zilele acestea Federația Rusă ”la ea acasă”.

Ieșenii luptă alături de Corpul Voluntarilor Ruși (RDK), ”Free Russia” Legion, International Legion of Defence of Ukraine, Siberian Battalion, Batalionul Cecen Itchkeria, Legiunea Belorusă și Legiunea Georgiană. Ieșeanul «Grandpa» care are 50 de ani cât și Hunter, de 30 de ani, ne-au spus ieri că „se află în foc, pe direcția înaintare în Federația Rusă”.

Nu au mai dat niciun semn de viață de mai bine de două săptămâni deoarece au fost obligați să se deplaseze numai pe timpul nopții sau când este înnorat, atunci când sateliții rusești nu pot ”vedea”. Aceștia primiseră ordinele de luptă și au plecat imediat la frontiera Ucrainei cu Federația Rusă.

”În acest moment în Ucraina sunt cel mult 50 de români înrolați în Forțele Armate ale Ucrainei și cam tot la fel de mulți moldoveni. Nu toți dintre aceștia sunt în prima linie. Dacă despre pierderile din rândul moldovenilor nu pot să spun foarte multe, despre români pot spune, după discuții cu mulți dintre ei, că un singur român a murit pe front, Rudolf Wittmann, Dumnezeu să-l ierte. O parte însemnată dintre români sunt în Romanian Battlegroup „Getica”, o altă parte însemnată sunt în diferitele batalioane ale ILDU – International Legion of Defence of Ukraine”, a spus și «Getotac», comandantul Grupului de Luptă Getica.