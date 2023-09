DJ la 17 ani: Pasiunea pentru muzică mi-a fost transmisă de la tatăl meu / Dacă tu te distrezi, se distrează și oamenii din jurul tău

Sibianul Iustin Borbely are 17 ani și este pasionat de muzică. Elev la Colegiul Național Octavian Goga, Iustin reușește să îmbine școala cu muzica, iar în weekenduri este DJ la evenimente. Recent, tânărul a marcat și participarea sa la două festivaluri ale orașului său: Summer Break Festival și Focus in The Park. Are planuri mari cu muzica, iar după terminarea liceului își dorește să urmeze cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, scrie Turnul Sfatului.

Iustin este viitor absolvent al Colegiului Național Octavian Goga, la profilul filologie, iar anul acesta va susține examenul de Bacalaureat. Pasiunea pentru muzică a dezvoltat-o mai mult în cei mai recenți cinci ani. Pentru că în weekend-uri tatăl său participa la evenimente în calitate de DJ, Iustin îl însoțea, iar puțin câte puțin „i-a furat meseria”.

„În ultimii cinci ani s-a dezvoltat cel mai mult pasiunea mea pentru muzică, de pe la 12-13 ani. Cu muzica am început de mic copil, ai mei au încercat să mă ducă la canto, nu aveam o voce foarte formată în acel moment, m-am dus și la orgă, dar nu m-a prins atât de tare pentru că nu m-a atras repertoriul. Mereu am mers pe muzica mai electronică, un pic sau underground. Mi-am dat seama că nu mi se potrivea să cânt blues-uri și muzică populară.

În ultimii cinci-șase ani s-a dezvoltat pasiunea aceasta pentru că am început să merg cu tata la evenimente. Tatăl meu lucrează la o firmă de IT, iar în timpul liber merge la evenimente și pune muzică, este DJ. Cred că așa s-a transmis și pasiunea. Am început să mă duc cu el ca luminist la evenimente. Mi-a plăcut, știam să pun muzică, dar nu atât de bine. Mă mai lăsa tata să mai pun câte o melodie și acest lucru m-a atras foarte mult”, povestește Iustin.

Iustin își amintește și primul eveniment la care a pus muzică. „A fost un eveniment foarte mic, o zi de naștere a cuiva care m-a chemat pentru că am insistat. A fost primul eveniment, a fost pe gratis, din pură prietenie, ca să testez, să văd dacă pot să fac acest lucru. Mi-a ieșit foarte bine și pentru un prim eveniment a fost destul de reușit. Mi-a dat curaj să continui”.

Pe lângă toate lucrurile pe care le-a învățat cu ajutorul tutorialelor și ale internetului, tânărul a făcut și un curs care să-l ajute să obțină licența de DJ.

„Am făcut un curs special pentru softul pe care îl folosesc eu. Am vrut să am licența, să fiu profesionist în domeniul acesta, iar la finalul cursului mi-am dat seama că am învățat mult mai multe lucruri decât credeam că o să învăț. M-a ajutat foarte mult. Dacă tu te distrezi, se distrează și oamenii din jurul tău”, a mai spus acesta.

