Disponibilizări colective la Textila Oltul şi Secuiana, două societăți cu tradiție din Covasna / O parte din angajați au ajuns la Textila după ce s-a desființat o altă societate de profil / ”Sunt cu preavizul în mână”

Peste 145 de angajaţi vor fi disponibilizaţi colectiv, în perioada următoare, de la două societăţi cu tradiţie din judeţul Covasna – Textila Oltul din Sfântu Gheorghe şi Secuiana din Târgu Secuiesc, anunță Agerpres.

Potrivit conducerii Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Covasna, Textila Oltul va concedia 55 de angajaţi din diferite secţii, ca urmare a încetării activităţii de producţie. Printre posturile vizate se află muncitori necalificaţi, confecţioneri, mecanici, electricieni, operatori, dar şi angajaţi din zona administrativă şi tehnică. Disponibilizările sunt programate pentru perioada 30 octombrie – 10 noiembrie a.c.

La Secuiana SA urmează să fie disponibilizaţi 91 de salariaţi din totalul celor 597, dintre care 87 fac parte din personalul productiv şi 4 din cel neproductiv. În cazul Secuiana, concedierile sunt determinate de reorganizarea activităţii, pe fondul lipsei unor comenzi şi vor avea loc începând cu 16 octombrie a.c.

Directorul AJOFM Covasna, Kelemen Tibor a explicat că motivele ţin de dificultăţile economice cu care se confruntă companiile şi de contextul dificil din industria textilă.

„Aşa cum se zvoneşte, confirmăm că atât Secuiana, cât şi Textila Oltul ne-au notificat că urmează să disponibilizeze un număr destul de însemnat de persoane. În cazul Textilei Oltul este cu atât mai tragic cu cât o parte dintre angajaţi sunt cei care au fost disponibilizaţi nu demult de la Fabrica de pantaloni RGT, iar acum, după ce şi-au găsit un job la Textila, sunt cu preavizul în mână şi vor urma să îşi părăsească activitatea”, a declarat Kelemen Tibor.

Cele două fabrici sunt printre cele mai cunoscute branduri din judeţul Covasna, cu o istorie de zeci de ani în domeniul textil şi al confecţiilor.