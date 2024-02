Dispar gardurile vii din Constanța și vor fi înlocuite cu fier forjat / Viceprimar: ”Mai pe românește, s-au uscat”

Gardul viu din zona parcului de la Gara Constanța a fost eliminat și va fi înlocuit cu unul din fier forjat, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Autoritățile locale au în plan înlocuirea gardurilor vii în tot orașul.

„După opinia specialiștilor, gardul viu are zero aport de oxigen. Nu numai atât, gardul viu în foarte multe zone a devenit total inestetic. Mai pe românește, s-a uscat gardul viu pe care îl avem, a îmbătrânit și nu mai poate fi recuperat și nici revitalizat. Mai mult decât atât, noi ne dorim ca să deschidem spațiile și acolo unde scoatem gardul viu venim în spate cu o gazonare intensă, plus planat de arbori și arbuști care să suplinească gardul viu, astfel încât să avem în sfârșit niște grădini urbane așa cum ni le dorim și să creăm spațialitate”, spune viceprimarul Constanței, Ionuț Rusu.

Ionuț Rusu mai spune că municipalitatea așteaptă și finalizarea proiectului de irigații.