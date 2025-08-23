Discriminare religioasă în Franța: Managerul unui parc de distracții, acuzat că a refuzat accesul unui grup de copii israelieni / ”Acest episod aminteşte de pancartele cu mesajul „Interzis evreilor şi câinilor” din timpul Holocaustului”

Managerul unui parc de agrement din sudul Franţei a fost reţinut pentru presupusă discriminare religioasă, după ce unui grup de copii israelieni i-a fost refuzat accesul, conform The Guardian, transmite News.ro.

Copiii, cu vârste între 8 şi 16 ani, se aflau în vacanţă în Spania şi rezervaseră pentru joi intrarea la parcul de aventură Tyrovol, cu tiroliană, din Porté-Puymorens, lângă graniţa cu Spania, în Munţii Pirinei, a anunţat parchetul din Perpignan.



Procurorii francezi au precizat că managerul le-a spus iniţial unor persoane că refuză accesul grupului din motive care ţin de „convingeri personale”, oferind apoi explicaţii diferite altora.



Un mesaj postat miercuri seară pe reţelele sociale de reprezentanţii parcului anunţa că site-ul va fi închis joi din cauza unei furtuni, „pentru a efectua o verificare completă a instalaţiilor”.



Parcul a transmis grupului că nu poate vizita. Aceştia au mers la un alt parc de agrement din Franţa fără incidente, se arată în comunicat. Managerul a negat orice faptă greşită, se mai precizează.



„S-a depăşit o linie. Suntem consternaţi”, a declarat Perla Danan, preşedinta Consiliului Reprezentativ al Instituţiilor Evreieşti din Franţa, regiunea Languedoc-Roussillon.



„A început cu grafitti, insulte şi atacuri fizice, iar acum este, literalmente, o interdicţie pentru copii cu vârste între 8 şi 16 ani”, a adăugat Danan, spunând că acest episod îi aminteşte de pancartele cu mesajul „Interzis evreilor şi câinilor” din timpul Holocaustului. „Valorile Franţei au fost încălcate”, a subliniat ea.



Jean-Philippe Augé, primarul din Porté-Puymorens, o localitate cu aproximativ 100 de locuitori, a declarat: „ADN-ul comunităţii noastre se bazează pe spiritul de colaborare şi fraternitate”. El a adăugat că incidentul a provocat „stupoare totală” în sat.



Observatorul Evreiesc din Franţa şi-a exprimat, de asemenea, „profunda indignare” într-un comunicat emis vineri: „Un asemenea act de discriminare, care vizează minori exclusiv pe baza naţionalităţii şi originii lor, este extrem de grav şi subminează principiile fundamentale ale republicii.”



Discriminarea pe criterii religioase constituie o infracţiune în Franţa, pedepsită cu până la trei ani de închisoare.



În 2023 a fost raportată o creştere bruscă a incidentelor antisemite după atacurile Hamas din 7 octombrie în Israel şi războiul ulterior din Gaza. Acestea au inclus agresiuni fizice, ameninţări, acte de vandalism şi hărţuire, stârnind îngrijorare în comunităţile şi conducerea evreiască.



Luna aceasta, Emmanuel Macron a promis sancţionarea unui act de „ură antisemită” după doborârea unui măslin plantat în memoria unui tânăr evreu francez care a fost torturat şi ucis în 2006.