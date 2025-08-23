G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Discriminare religioasă în Franța: Managerul unui parc de distracții, acuzat că a…

drapelul Franței
Sursa foto: Unsplash.com

Discriminare religioasă în Franța: Managerul unui parc de distracții, acuzat că a refuzat accesul unui grup de copii israelieni / ”Acest episod aminteşte de pancartele cu mesajul „Interzis evreilor şi câinilor” din timpul Holocaustului”

Articole23 Aug 0 comentarii

Managerul unui parc de agrement din sudul Franţei a fost reţinut pentru presupusă discriminare religioasă, după ce unui grup de copii israelieni i-a fost refuzat accesul, conform The Guardian, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Copiii, cu vârste între 8 şi 16 ani, se aflau în vacanţă în Spania şi rezervaseră pentru joi intrarea la parcul de aventură Tyrovol, cu tiroliană, din Porté-Puymorens, lângă graniţa cu Spania, în Munţii Pirinei, a anunţat parchetul din Perpignan.
 

Procurorii francezi au precizat că managerul le-a spus iniţial unor persoane că refuză accesul grupului din motive care ţin de „convingeri personale”, oferind apoi explicaţii diferite altora.
 

Un mesaj postat miercuri seară pe reţelele sociale de reprezentanţii parcului anunţa că site-ul va fi închis joi din cauza unei furtuni, „pentru a efectua o verificare completă a instalaţiilor”.
 

Parcul a transmis grupului că nu poate vizita. Aceştia au mers la un alt parc de agrement din Franţa fără incidente, se arată în comunicat. Managerul a negat orice faptă greşită, se mai precizează.
 

„S-a depăşit o linie. Suntem consternaţi”, a declarat Perla Danan, preşedinta Consiliului Reprezentativ al Instituţiilor Evreieşti din Franţa, regiunea Languedoc-Roussillon.
 

„A început cu grafitti, insulte şi atacuri fizice, iar acum este, literalmente, o interdicţie pentru copii cu vârste între 8 şi 16 ani”, a adăugat Danan, spunând că acest episod îi aminteşte de pancartele cu mesajul „Interzis evreilor şi câinilor” din timpul Holocaustului. „Valorile Franţei au fost încălcate”, a subliniat ea.
 

Jean-Philippe Augé, primarul din Porté-Puymorens, o localitate cu aproximativ 100 de locuitori, a declarat: „ADN-ul comunităţii noastre se bazează pe spiritul de colaborare şi fraternitate”. El a adăugat că incidentul a provocat „stupoare totală” în sat.
 

Observatorul Evreiesc din Franţa şi-a exprimat, de asemenea, „profunda indignare” într-un comunicat emis vineri: „Un asemenea act de discriminare, care vizează minori exclusiv pe baza naţionalităţii şi originii lor, este extrem de grav şi subminează principiile fundamentale ale republicii.”
 

Discriminarea pe criterii religioase constituie o infracţiune în Franţa, pedepsită cu până la trei ani de închisoare.
 

În 2023 a fost raportată o creştere bruscă a incidentelor antisemite după atacurile Hamas din 7 octombrie în Israel şi războiul ulterior din Gaza. Acestea au inclus agresiuni fizice, ameninţări, acte de vandalism şi hărţuire, stârnind îngrijorare în comunităţile şi conducerea evreiască.
 

Luna aceasta, Emmanuel Macron a promis sancţionarea unui act de „ură antisemită” după doborârea unui măslin plantat în memoria unui tânăr evreu francez care a fost torturat şi ucis în 2006.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Premiu de 250 de milioane de euro, câştigat în Franţa / Este cel mai mare câştig din istoria loteriei franceze / Cel care deține biletul intră în clasamentul celor mai bogaţi 500 de oameni din această țară

Articole20 Aug • 394 vizualizări
0 comentarii

Mii de migranți au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici după noul acord dintre Marea Britanie și Franța

Articole17 Aug • 21.537 vizualizări
1 comentariu

Franţa retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după două decese provocate de listerioză / Compania livrează pentru Leclerc, Carrefour şi Auchan

Articole13 Aug • 2.253 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.