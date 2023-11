Directorul Aeroportului Brașov a fost revocat din funcție, după ce a plecat Dan Air și s-a descoperit o datorie de peste 3,6 milioane de lei către ROMATSA

Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav a rămas oficial fără director după ce Alexandru Anghel a confirmat pentru Radio România Brașov FM că a fost revocat din funcție, relatează Agenția de presă Rador.

În cursul zilei de miercuri a fost făcută publică informația conform căreia Aeroportul din Brașov are datorii de peste 3,6 milioane de lei către ROMATSA, iar acesta ar fi fost motivul pentru care a fost cerută demiterea directorului încă de săptămâna trecută.

De asemenea, situația aeroportului Brașov a devenit una delicată și după ce compania aeriană Dan Air a anunțat că sistează zborurile de pe pista de la poalele Tâmpei.

Compania a operat, joi, ultima cursă de pe Aeroportul Internațional Brașov- Ghimbav, iar începând de vineri aeronavele companiei vor zbura de pe aeroportul din Bacău.

Reprezentanții companiei au luat această decizie din cauza orarului aeroportului din Brașov.

CEO-ul DanAir, Matt Ian David ne-a spus pe cine vede el vinovat pentru această situație.

„A fost un sport plin de emoții. Am stat și cu pasagerii în spate. Cu toții ne-au rugat să revenim la Brașov și speră că o vom face. Evident, toată lumea avea nemulțumirea că Dan Air pleacă de la Brașov. La fel cum am mai spus, problemele nu s-au rezolvat nici după cinci luni de zile. ROMATSA rămâne în continuare principalul vinovat al acestui eșec al Aeroportului Brașov. La fel cum am mai spus, când condițiile vor permite, vom reveni la Brașov. Negreșit, primul nostru oraș de unde am operat va rămâne mereu orașul nostru de suflet. Condiția pentru a reveni este deschiderea aeroportului 24de ore din 24 de ore”, susține oficialul Dan Air.

Miercuri, președintele CJ Brașov, Șerban Todorică a declarat că cel mai devreme în 2025 programul AIBG va putea ajunge să fie non stop.